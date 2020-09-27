В Нагорном Карабахе объявили военное положение

После начала боев на границе Армении и Азербайджана лидер непризнанной республики объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Армении рассмотрят вопрос о введении частичного военного положения

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Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Видеообращение опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Ваграм Погосян.

«Из-за сложившейся ситуации я созвал внеочередное заседание Национального собрания и объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет», — сказал Арутюнян.

РБК направил запросы в пресс-службы МИД Армении и Азербайджана.

Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои. В Баку сообщили, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов, в результате чего погибли мирные жители.