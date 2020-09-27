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В Нагорном Карабахе объявили военное положение

После начала боев на границе Армении и Азербайджана лидер непризнанной республики объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Армении рассмотрят вопрос о введении частичного военного положения
Фото:Reuters
Фото: Reuters

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Видеообращение опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Ваграм Погосян.

«Из-за сложившейся ситуации я созвал внеочередное заседание Национального собрания и объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет», — сказал Арутюнян.

РБК направил запросы в пресс-службы МИД Армении и Азербайджана.

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Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои. В Баку сообщили, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов, в результате чего погибли мирные жители.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что ответственность за столкновения лежит на военном руководстве Азербайджана. Она сообщила, что войска сбили два военных вертолета и три беспилотника. В Баку эти сведения опровергли.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на Нагорный Карабах, а позже сообщил, что правительство страны рассмотрит вопрос о введении частичного военного положения.

Омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о гибели женщины и ребенка в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана. В регионе продолжаются  бои.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Роман Кирьянов
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