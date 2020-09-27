В Нагорном Карабахе объявили военное положение
Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Видеообращение опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Ваграм Погосян.
«Из-за сложившейся ситуации я созвал внеочередное заседание Национального собрания и объявил военное положение и всеобщую мобилизация лиц старше 18 лет», — сказал Арутюнян.
РБК направил запросы в пресс-службы МИД Армении и Азербайджана.
Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои. В Баку сообщили, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов, в результате чего погибли мирные жители.