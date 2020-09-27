Омбудсмен Карабаха заявил о гибели женщины и ребенка при обстреле

Артак Бегларян (Фото: artak.beglaryan / Facebook)

В Нагорном Карабахе в результате обстрела со стороны Азербайджана погибли женщина и ребенок. Об этом заявил омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян, передает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В Мартуниской области погибли два человека — одна женщина и один ребенок, двое пострадали», — отметил Бегларян.

Он добавил, что данные по другим населенным пунктам уточняются. При обстреле также был нанесен большой ущерб гражданской инфраструктуре. Сейчас в населенных пунктах, в том числе в столице Степанакерте, приостановлена деятельность школ.

Утром начались бои вдоль армяно-азербайджанской границы. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Власти непризнанной Нагорно-карабахской республики ввели военное положение.