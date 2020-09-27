Минобороны Нагорного Карабаха заявило об ожесточенных боях

В зоне карабахского конфликта продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, Вооруженные силы Азербайджана около 07:15 (06:15 мск) 27 сентября перешли в наступление по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск, применяя артиллерийские средства и беспилотники.

Так, были обстреляны населенные пункты, расположенные в глубоком тылу, в том числе столицу Степанакерт.

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