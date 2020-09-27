Премьер Армении обвинил Азербайджан в нападении на Карабах

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, заявила, что вся ответственность за столкновения лежит на военном руководстве Азербайджана. Она рассказала, что ВС Армении утром 27 сентября сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотных летательных аппарата.

Помимо этого, по словам Степанян, армия Азербайджана нанесла удары на всей протяженности границы и начала обстрел территории Нагорного Карабаха.