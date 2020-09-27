Премьер Армении обвинил Азербайджан в нападении на Карабах
Вооруженные силы Азербайджана начали нападение на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.
«Противник начал атаку на Арцах [Нагорно-Карабахская республика]. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития», — заявил он.
Пашинян призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации. «Будем сильными в обороне нашего государства, нашей армии, на позициях обороны нашей святой родины. И мы победим», — заключил премьер-министр Армении.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что несколько населенных пунктов на армяно-азербайджанской границе подверглись обстрелу со стороны Армении. В ведомстве отметили, что огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии.