Минобороны Армении сообщило о двух сбитых азербайджанских вертолетах

Вооруженные силы Армении утром 27 сентября сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотных летательных аппарата. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.

Ранее в Баку сообщили, что несколько населенных пунктов на границе двух стран подверглись обстрелу со стороны Армении. Степанян заявила, что вся ответственность за столкновения лежит на военном руководстве Азербайджана.

Она также сообщила, что азербайджанские войска начали обстрел территории Нагорного Карабаха. Позже пресс-секретарь министерства написала, что армия Азербайджана нанесла удары на всей протяженности границы.

«Атаки были отражены в нескольких направлениях. Враг понес человеческие и технологические потери, в частности три танка», — сообщила Степанян.

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