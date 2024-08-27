Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Киев не хочет отдавать Москве «30% нашей земли», поэтому пока переговоры с Путиным бессмысленны, сказал Зеленский. Кремль на фоне боев в Курской области тоже не считает вопрос о диалоге актуальным

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Конфликт России и Украины закончится переговорами, но прежде Киеву необходимо получить сильные позиции, заявил президент Владимир Зеленский на форуме «Украина 2024. Независимость», передает «РБК Украина».

По его мнению, обеспечить такое положение необходимо ко второму саммиту мира, подготавливаемому Украиной. Но пока, полагает Зеленский, переговоры с российским президентом Владимиром Путиным не имеют смысла.

«Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он вроде готов дипломатически, но [при этом нужно] отдать ему 30% нашей земли. Мне кажется, подыгрывать ему в этом нельзя», — сказал украинский президент. По его мнению, операция ВСУ в Курской области «очень сильно помогла» сократить число сторонников уступок.

В Киеве прежде объясняли операцию в Курской области стремлением улучшить будущие переговорные позиции. По сведениям The Kyiv Independent, осенью украинская сторона хотела бы подготовить почву для диалога и обеспечить его проведение, обсудив также обмен пленными по формуле «всех на всех», продовольственную и ядерную безопасность.

Кремль считает, что пока тема переговоров с Украиной утратила актуальность. Предложения российской стороны не аннулированы, но в связи с боями в Курской области диалог не состоится. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — пояснил помощник президента Юрий Ушаков. По его мнению, сейчас «было бы некстати вступать в переговорный процесс», а будущее диалога зависит от ситуации, в том числе на поле боя. МИД отказывается от диалога по «формуле мира» Зеленского, предусматривающей возвращение границ 1991 года.

Среди условий Москвы для дипломатического урегулирования: вывод украинской армии из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание Киевом этих регионов частью России, снятие с России международных санкций, а также закрепление безъядерного, нейтрального и внеблокового статуса Украины. Киев считает эти условия ультиматумом.