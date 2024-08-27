Лавров призвал к переговорам «без бумажек» с формулой Зеленского

Глава МИД России обвинил западные страны в подстрекательстве Украины к дальнейшей эскалации вместо того, чтобы «спокойно» сесть за стол переговоров. По его словам, Москва согласится лишь на разговор без ультиматумов

Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны отказаться от ультиматумов в виде формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, если те искренне заинтересованы в переговорах о мирном урегулировании, передает корреспондент РБК.

Комментируя идею украинского президента провести второй саммит мира в одной из стран глобального Юга, Лавров отметил, что следующее мероприятие предполагает продолжение дискуссий на основе формулы Зеленского. По его словам, «лишь мечтатели» на Украине и Западе могут рассчитывать на то, что Россия на нее «клюнет». Министр подчеркнул, что Москва согласится лишь на переговоры, где никто никому не будет выдвигать ультиматумы.

«Все вот эти Бюргенштоки и так называемые формулы мира — от лукавого. Если Запад действительно заинтересован, потому что здесь дело не в Зеленском, если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой сами же европейцы стонут и страдают, то надо садиться за стол переговоров спокойно, без каких-либо бумажек в руке под названием «формула Зеленского» и по-честному начать разговаривать», — сказал Лавров, отвечая на вопрос РБК.

Глава российского внешнеполитического ведомства обвинил западные страны в том, что они «отваживают» Украину от «нормальных, человеческих» переговоров. «[Запад] делает все, чтобы Украина продолжала эскалацию, как они это называют, в надежде... чтобы у нас наступил срыв и чтобы мы совершили нечто, что позволит Западу, как они считают, поменять шахматную доску. Не получится», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил индийским журналистам, что Украина заинтересована в проведении второго саммита мира в одной из стран глобального Юга. Украинский президент сообщил, что ведет подобные обсуждения с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией, а также Швейцарией, где прошел первый саммит июля. По его словам, Киев также открыт к возможности проведения мероприятия и в Индии, но проблема в том, что индийская делегация не стала ставить подпись под итоговым коммюнике первого саммита в Бюргенштоке. Представлявший Индию на форуме секретарь по западным вопросам МИДа Паван Капур пояснял, что Дели решил не подписывать документ, поскольку считает возможным построение прочного мира лишь на тех условиях, что устраивают обе стороны.