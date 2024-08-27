Зеленский заявил об испытании первой украинской баллистической ракеты

Президент Украины не стал приводить детали испытаний, сославшись на секретность. О том, что Украина ведет собственные разработки ракетно-ядерного оружия Москва предупреждала перед началом военной операции

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания первой баллистической ракеты собственного производства, передает «Интерфакс-Украина». Он не привел других деталей, сославшись на секретность.

Во времена Советского Союза на Украине были мощности по производству ракетной техники. В частности, боевые баллистические ракеты производились на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске.

Украина не первый год ведет разработку собственного ракетного вооружения. В 2018 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о проведении первых летных испытаний украинской крылатой ракеты.

Владимир Путин в обращении к россиянам 21 февраля 2022 года, за несколько дней до начала военных действий на Украине, назвал заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, «не пустой бравадой». Президент отмечал, что Украина «действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию», а также оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 км. «Но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с советского времени есть», — указывал он.

Сейчас большая часть ракетного вооружения Украины — это ракеты, поставляемые Западом. В их числе есть тактические баллистические ракеты ATACMS американского производства с дальностью поражения до 300 км. Кроме того, Украине поставляют дальнобойные крылатые ракеты, в том числе британские Storm Shadow. Их применения для ударов вглубь России Москва не раз называла «красной линией».

Глава МИДа Сергей Лавров сегодня, комментируя дискуссии о возможности ракетных ударов западными ракетами по крупным российским городам, назвал их «игрой с огнем». «Мы еще раз подтверждаем, что игра с огнем — а они, как дети малые, со спичками балуются — это очень опасная штука для взрослых дяденек и тетенек, которым доверено ядерное оружие той или иной западной страны», — сказал Лавров.