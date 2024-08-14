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Военная операция на Украине ,  
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FT узнал, что Киев будут принуждать к миру даже при проигрыше Трампа

FT: Украину будут принуждать к миру, даже если Трамп проиграет на выборах США
Сюжет
Военная операция на Украине
Как пояснил собеседник издания, у Европы нет возможности нарастить военную помощь Украине, что подталкивает к началу переговоров вне зависимости от того, кто победит на выборах в США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Западные страны будут принуждать Украину к началу мирных переговоров с Россией вне зависимости от итогов президентских выборов в США, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Как уточняет издание, с одной стороны, Киев и многие его европейские союзники обеспокоены тем, что кандидат в президенты США Дональд Трамп принуждает Украину заключить мирный договор. Но с другой стороны, при нынешнем уровне западной военной поддержки и внутренней мобилизации ресурсов страны у Киева нет реального пути к победе в среднесрочной перспективе. Собеседник газеты отметил, что власти Европы не имеют предметных вариантов наращивания военной помощи Украине, что также подталкивает к началу переговоров.

«Неопределенность — лучший способ не загнать себя в угол, если события развиваются не так, как планировалось», — отметил научный сотрудник Национального института стратегических исследований, входящего в состав военного политического управления Украины Николай Белесков.

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Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску заявил, что президент России Владимир Путин — хороший переговорщик, поэтому им удастся договориться.

Газета The Telegraph сообщила, что у Трампа действительно есть план по решению конфликта на Украине, но он не собирается раскрывать его до выборов, которые пройдут в ноябре. Как пояснил собеседник издания, в противном случае Трамп потеряет все рычаги влияния.

Президент России Владимир Путин предложил свою мирную инициативу, в которой среди условий для прекращения огня и перехода к переговорам он назвал признание на международном уровне вхождения республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, вывод оттуда украинских войск, а также отказ Украины вступать в НАТО. Зеленский счел это предложение ультиматумом. На Западе также раскритиковали инициативу.

После того, как в Курской области начались бои 6 августа, Путин заявил, что нет смысла вести переговоры с теми, кто бьет по мирному населению. По состоянию на 14 августа бои на территории региона между украинской и российской армиями продолжаются.

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