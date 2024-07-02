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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о плане НАТО по «защите» помощи Украине от Трампа

WSJ: НАТО назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
На июльском саммите НАТО альянс назначит ответственного за долгосрочную помощь Украине, который будет работать в Киеве, и создаст в Висбадене командование для координации поставок техники ВСУ. Москва осуждает помощь Киеву
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Страны НАТО на фоне растущей популярности правых партий в Европе и перспектив возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом стремятся принять ряд мер, направленных на долгосрочную поддержку Украины, сообщает The Wall Street Journal.

Североатлантический альянс учредит должность ответственного за предоставление помощи Украине, этот пост займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет работать в Киеве. Помимо того блок создаст новое командование в немецком Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и обучения украинских войск. Об этих шагах будет объявлено на саммите в Вашингтоне 9-11 июля.

В операции в Германии будут задействованы около 700 военнослужащих из США и других стран. Они возьмут на себя большую часть миссии, которую выполняли американские военные после начала боевых действий в феврале 2022 года. Чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в модернизации военного сектора и невоенной поддержке.

NYT узнала, что предложит Украине НАТО на июльском саммите
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

По словам американских чиновников, эти шаги позволят лучше координировать усилия стран Запада по предоставлению Украине военной поддержки, а в перспективе сделают украинскую армию более похожей на армию НАТО. Планы готовили несколько месяцев, но работу над ними ускорили после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах с Трампом 27 июня.

Как сообщил бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер, решение приняли в связи с необходимостью «защитить усилия по оказанию помощи Украине от Трампа». Он отметил, что ранее обучение украинских войск координировали США, а теперь ответственным за это будет НАТО. Поэтому, даже если США в случае победы Трампа на выборах в ноябре решат сократить поддержку Украины, это не скажется на подготовке ВСК, сказал дипломат.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Льют отметил в разговоре с WSJ, что партии правого толка в последнее время получили значительную поддержку в ЕС, в том числе во Франции и Нидерландах, поэтому шаги, которые предпримет НАТО, призваны сделать военную помощь Украине «менее уязвимой к политическим колебаниям» в странах-членах блока.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО 30 сентября 2022 года. 30 июня в интервью The Philadelphia Inquirer он выразил мнение, что США не поддерживают предоставление Киеву приглашения в альянс сейчас, чтобы «не раздражать» российского президента Владимира Путина.

Российские власти видят в расширении военной инфраструктуры HАТО в Европе угрозу безопасности страны. Путин называл стремление Украины присоединиться к блоку одной из причин начала военных действий в 2022 году.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина НАТО военная помощь Дональд Трамп
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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