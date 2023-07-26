Зеленский призвал чиновников работать на Украине после ареста военкома

На фоне скандала с покупкой имущества за рубежом и ареста бывшего одесского военкома Борисова Зеленский призвал чиновников работать в стране и не «противопоставлять себя государству»

Украинские чиновники и депутаты должны работать в стране и на интересы народа, а не думать о личной выгоде, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, некоторым кажется, что боевые действия проходят далеко от них. «Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности. Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни «военкомам» или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству», — сказал Зеленский.

«Любое внутреннее предательство, любой «пляж» или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. <...> Те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе «выгодные» командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или «пляжами», — вас таких не будет», — отметил украинский президент.

Слова Зеленского прозвучали на фоне ареста бывшего одесского военкома Евгения Борисова, увольнения которого месяц назад потребовал украинский президент из-за скандала после публикации «Украинской правды» о покупке им виллы и другого имущества в Испании на $4,5 млн (более 400 млн руб.)

Военком в разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в этой стране, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а он не в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.

Как выяснило Государственное бюро расследований Украины (ГБР), помимо недвижимости в Испании семья Борисова также купила автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн (более 7 млн руб.), а до этого — другие дорогие автомобили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Эти три машины стали собственностью тещи военкома, хотя она не имела средств на это.

22 июля Борисову заочно предъявили подозрение в незаконном обогащении почти на 188 млн грн (около $5 млн), задержали его спустя два дня в Киеве. 25 июля бывшего военкома отправили под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн ($4 млн).

Борисова подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 368-5 УК Украины, ч. 5 ст. 407 УК Украины, ч. 4 ст. 409 УК Украины. По ним экс-военкому может грозить до десяти лет лишения свободы. После скандала с Борисовым проверки военкомов на предмет коррупции начались по всей Украине.