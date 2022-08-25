Как россиянам попасть в ЕС в случае закрытия сухопутной границы

Приграничные с Россией страны Шенгенского соглашения могут в одностороннем порядке запретить российским туристам въезд на их территорию. РБК разбирался, когда все-таки можно пересечь границу и как вообще попасть в Европу

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как обладатели туристических шенгенских виз смогут въехать в Европу

Во вторник, 23 августа министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страны, граничащие с Россией, могут закрыть въезд для российских туристов — если Евросоюз не договорится об общеевропейском запрете на въезд для ее граждан. «Я говорил с министрами всех этих стран... Не вижу больших политических различий. Российских туристов не должно быть в ЕС», — цитирует Ландсбергиса агентство Reuters.

Помимо Литвы Россия на северо-западе граничит с Латвией, Эстонией, Польшей (через Калининградскую область), Финляндией и Норвегией.

Все эти государства кроме Норвегии (из-за отдаленности российско-норвежской границы от крупных городов) столкнулись со значительным ростом числа пересечений сухопутных границ россиянами после прекращения авиасообщения между Россией и Евросоюзом. Власти четырех стран уже объявили о сокращении числа выданных виз россиянам или ограничении их въезда на свою территорию.

Если Латвия, Эстония, Польша, Литва (граница также с Калининградской областью) и Финляндия закроют въезд для россиян — обладателей шенгенских туристических виз, то попасть сухопутным путем на территорию ЕС станет практически невозможно. В этом случае единственный вариант — въезд через границу с Норвегией, то есть фактически это означает поездку до Мурманска. Въезд в эти страны через Белоруссию также будет невозможен.

Однако обладатели туристических виз по-прежнему смогут попасть на территорию шенгенской зоны, направившись в выбранную европейскую страну авиатранзитом. Среди стран, в которых возможна пересадка, наибольшей популярностью пользуются Турция, Сербия, ОАЭ, Армения и Катар. Хотя полететь в страны Шенгенского соглашения, которые продолжат принимать россиян, можно будет транзитом через любую открытую для граждан России страну. Разумеется, это будет стоить дороже, чем сухопутный маршрут.

Кто продолжает выдавать туристические шенгенские визы россиянам

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Две трети стран Шенгенского соглашения продолжают выдавать туристические визы россиянам. Исключение составляют Бельгия, Дания, Чехия, Польша, Нидерланды, Мальта, Литва, Латвия и Эстония; Финляндия с 1 сентября значительно сократит объем выдачи туристических виз, Словакия выдает их лишь в случае крайней необходимости. Норвегия значительно увеличила сроки рассмотрения заявлений на визу из-за технических проблем, Словения принимает документы только при наличии авиабилетов в страну. Испания, Италия, Франция, Германия, Греция и другие популярные у российских туристов направления выдают визы в прежнем режиме, но из-за повышенного спроса запись на подачу документов через визовые центры на ближайшие даты невозможна.

Против запрета на выдачу виз россиянам высказались Германия, Португалия, Венгрия и Греция. В Польше заявили, что такую меру не поддерживают во Франции и Нидерландах. В Еврокомиссии также говорили о невозможности полной остановки выдачи виз россиянам, отметив, что необходимо сохранить право въезда по гуманитарным причинам.

Какие еще типы виз могут получить россияне

В случае общеевропейского запрета на выдачу туристических виз россиянам или отмены действующих, вероятно, останется ряд краткосрочных виз категории С, которые выдают по гуманитарным причинам. К ним относится лечение, посещение ближайших родственников (как проживающих в Европе россиян, так и граждан ЕС), участие в культурных, образовательных и спортивных мероприятиях, осуществление журналистской деятельности. Такая виза может быть как однократной, так и многократной со сроком пребывания не более 90 дней в течение шести месяцев. В зависимости от типа визы требуется определенный набор документов. В случае визы для лечения необходимо документальное подтверждение от принимающей клиники, а для посещения родственников — их официальное приглашение.

Члены ЕС за исключением отдельных государств не прекращали выдавать национальные визы категории D для работы, учебы, воссоединения с родственниками и так называемые гуманитарные визы, которые предоставляют по политическим причинам. Также визы продолжат получать дипломаты и члены их семей. Национальная виза позволяет ее обладателю находится на территории Шенгенской зоны более 90 дней в течение полугода и дает право осуществлять рабочую деятельность. Традиционно она требует большего числа документов для оформления, в том числе может понадобиться языковой сертификат. Сроки оформления также могут быть дольше, чем у краткосрочной визы. Полный список документов для оформления виз категорий C и D размещен на сайтах европейских посольств и консульств или визовых центров, которые принимают документы россиян.

Граждане России — обладатели виз перечисленных категорий в случае запрета на въезд в Шенгенскую зону через территорию стран Балтии, Польшу и Финляндию с целью туризма, вероятно, смогут продолжить пересекать сухопутную границу. Такие же правила распространяются и на тех россиян, кто имеет вид на жительство в странах ЕС.

В Польше, которая не снимала ограничения на туристические поездки для россиян, введенные с момента начала пандемии, действуют исключения для обладателей национальных виз и отдельных категорий граждан. Эстония, которая запретила въезд по выданным ее консульской службой шенгенским туристическим визам и которая намерена запретить въезд по визам, выданным в других странах соглашения, также продолжает пропускать россиян, путешествующих с гуманитарными целями.