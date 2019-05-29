Удар по зоне деэскалации: почему ситуацию в Идлибе снова обсуждают в ООН

Удар по зоне деэскалации: почему ситуацию в Идлибе снова обсуждают в ООН

США обвинили Москву и Дамаск в применении чрезмерной военной силы в сирийском Идлибе. ООН предупреждает о рисках гуманитарной катастрофы в регионе. Это результат несовершенства договоренностей России и Турции, говорят эксперты

Фото: Anas Alkharboutli / DPA / ТАСС

Почему ситуация в Идлибе обсуждалась в СБ ООН

Гуманитарный кризис в Сирии и ухудшающаяся ситуация в провинции Идлиб — одной из зон деэскалации — 28 мая стали центральными темами заседания Совета Безопасности ООН. Представлявший Россию замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Москва не допустит проведения в провинции масштабной военной операции и «превращения Идлиба во вторую Ракку» (Ракка, контролировавшаяся террористами запрещенного в России ИГ, «столица халифата», была почти полностью разрушена в 2017 году в ходе освобождения курдскими силами при авиационной поддержке международной коалиции во главе с США).

В тот же день США обвинили Москву и Дамаск в безрассудной эскалации насилия. «Неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такую как школы, рынки и больницы, являются безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы», — заявила пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Ситуация в Идлибе, последней не контролируемой Дамаском зоне деэскалации, заметно обострилась с начала мая. В ответ на обстрелы сирийская и российская авиация наносили удары по позициям боевиков в зоне деэскалации. ООН серьезно этим обеспокоена: в организации неоднократно предупреждали, что военная операция в Идлибе угрожает обернуться гуманитарной катастрофой — в регионе проживают около 3 млн человек. Skynews Arabia сообщает, что Дамаск при бомбардировках использует запрещенные кассетные боеприпасы.

По данным Союза медицинских организаций помощи Сирии (базирующаяся в США НКО), с 28 апреля в результате бомбардировок Идлиба погибли 229 гражданских лиц, ранены более 700, около 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. ООН приводит ту же цифру погибших за последний месяц.