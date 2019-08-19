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Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

По его данным, сирийские военные нанесли авиаудар по конвою утром 19 августа когда тот двигался по направлению к городу Хан-Шейхун.

Almsasdar News передает, что сирийские военнослужащие обстреливали позиции боевиков на юге Идлиба. По его данным, турецкий конвой едва не попал под удар. 

Турецкий конвой вошел на территорию Сирии со стороны провинции Хатай, передает канал HaberTurk. По его данным, сирийские военные попытались заблокировать движение колонны, однако турецкие силы смогли продвинуться в сторону Хан-Шейхуна.

О том, что турецкие военнослужащие зашли на территорию Идлиба, ранее сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии.

Материал дополняется

Теги: Турция, Сирия
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