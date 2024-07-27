В Киеве анонсировали увеличение числа систем Patriot

Глава офиса украинского президента Ермак заявил, что «Patriot будет больше». В июне западные страны пообещали передать четыре таких комплекса, FT писала, что Израиль может поставить еще восемь установок. Москва осуждает поставки

Фото: Jens Buttner / dpa / Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал увеличение числа зенитно-ракетных комплексов Patriot в стране.

«Patriot будет больше», — написал он в своем телеграм-канале.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву для защиты «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть—восемь батарей в каждом» или аналогичные системы. В том же месяце Германия поставила Украине одну установку Patriot в дополнение к двум отправленным до этого. Немецкий посол на Украине Мартин Егер сообщил о прибытии комплекса 5 июля.

В июне США, Германия и Румыния обещали передать Украине еще по одной системе Patriot, а Италия — установку SAMP-T. Всего Киев получит пять систем ПВО — еще один Patriot соберут из разных частей, которые предоставят страны ЕС. 22 июля Зеленский сообщил о прибытии комплекса из Германии.

Президент США Джо Байден на саммите НАТО также анонсировал планы союзников по блоку «в ближайшие месяцы» поставить Украине «десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны». Страны НАТО намерены отправить такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, а также передать на противовоздушную оборону более $1 млрд.

Financial Times писала, что Украина может получить еще восемь старых систем Patriot от Израиля.

Зеленский говорил, что Patriot не способны справиться с российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ), поскольку ракет для комплексов недостаточно.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении установок Patriot. Москва осуждает военную помощь Киеву. Президент России Владимир Путин говорил, что российские военные «пощелкают» и комплексы Patriot.