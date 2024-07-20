 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок Patriot

Минобороны: уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщило Минобороны в сводке в телеграм-канале.

В ведомстве также отчитались об уничтожении станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, средства ПВО сбили за сутки две американские ракеты ATACMS и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Батарея ЗРК Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — примерно $4 млн.

Минобороны показало кадры уничтожения двух пусковых установок Patriot
Политика

Накануне, 19 июля, российское военное ведомство сообщило о взятии под контроль населенного пункта Юрьевка в ДНР, расположенного неподалеку от поселка Нью-Йорк (Новгородское). Неделей ранее российские войска заняли село Урожайное в ДНР.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны Patriot Военная операция на Украине ВСУ
Материалы по теме
Минобороны объявило о взятии Юрьевки под Нью-Йорком
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении двух установок Patriot
Политика
Минобороны показало кадры уничтожения двух пусковых установок Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Мэр Краснодара приехал на митинг и предложил заковать себя в наручники Общество, 14:06
Зеленский в сообщении о разговоре с Трампом назвал его президентом США Политика, 14:02
В Курской области мужчина пострадал при ударе дрона по комбайну Политика, 14:00
В Белоруссии приговорили к расстрелу немца за участие в боях на Украине Политика, 13:45
Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок Patriot Политика, 13:43
Памятник на могиле Пригожина облили краской Общество, 13:34
Выступающий за Италию россиянин в 18 лет выиграл гонку в «Формуле-3» Спорт, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эдварда Била задержали в Москве за езду на самокате в полицейской форме Общество, 13:10
Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО как участника боевых действий Политика, 13:06
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 13:04
В Киргизии призвали Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией Политика, 13:01
В Ижевске шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов Общество, 12:42
МВД Украины сообщило о выключенных камерах на месте убийства Фарион Политика, 12:39
Агент обладателя Кубка Стэнли Кузнецова подтвердил его возвращение в КХЛ Спорт, 12:33