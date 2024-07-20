Минобороны: уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция Patriot

Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок Patriot

Фото: Omar Marques / Getty Images

Российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщило Минобороны в сводке в телеграм-канале.

В ведомстве также отчитались об уничтожении станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, средства ПВО сбили за сутки две американские ракеты ATACMS и четыре реактивных снаряда HIMARS.

Батарея ЗРК Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — примерно $4 млн.

Накануне, 19 июля, российское военное ведомство сообщило о взятии под контроль населенного пункта Юрьевка в ДНР, расположенного неподалеку от поселка Нью-Йорк (Новгородское). Неделей ранее российские войска заняли село Урожайное в ДНР.