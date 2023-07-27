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Сальдо заявил о падении активности ВСУ после уничтожения склада с горючим

Сальдо: активность ВСУ снизилась после уничтожения крупнейшего склада ГСМ под Бериславом
Сюжет
Военная операция на Украине
19 июля российские войска уничтожили крупнейший армейский склад ГСМ под Бериславом, который обеспечивал горючим все войска ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил Сальдо. По его словам, посте этого активность ВСУ в регионе упала
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

Уничтожение крупнейшего склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Бериславом привело к снижению активности перемещений транспорта и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, 19 июля бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили крупнейший армейский склад ГСМ у села Львово под Бериславом, который питал горючим все войска ВСУ на правобережье Днепра.

«После этого снизилась активность перемещений транспорта и военной техники противника на правой стороне», — заявил Сальдо.

Он отметил, что несмотря на это, полностью попыток переправить мелкие группы на левый берег ВСУ не прекратили. «Для этого им много топлива не нужно. Тем более что рейсы их лодок чаще всего в один конец — на левый берег или до середины реки, без возврата назад», — указал врио губернатора.

Украинское контрнаступление по всей линии фронта продолжается с начала июня. Минобороны России не раз рапортовало об отражении атак ВСУ. Президент Владимир Путин заявлял, что украинские военные несут тяжелые потери, исчисляемые десятками тысяч человек. Государства Запада «явно разочарованы» результатами контрнаступления, считает он.

Власти Украины признавали, что наступление идет медленнее, чем хотелось бы. «Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — говорил президент Владимир Зеленский. В украинском Минобороны подчеркивали, что стараются сберечь жизни военнослужащих, несмотря на отставание наступления от графика. Зеленский на Аспенском форуме по безопасности 22 июля пообещал западным союзникам, что наступление ВСУ вот-вот «наберет обороты».

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Сальдо заявил о падении активности ВСУ после уничтожения склада с горючим
Сальдо заявил о падении активности ВСУ после уничтожения склада с горючим

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
взрыв склада ВСУ контрнаступление Военная операция на Украине Владимир Сальдо топливо Херсонская область
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