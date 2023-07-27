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В Британии заявили, что наступление ВСУ «в целом идет по плану»

Минобороны Британии: наступление ВСУ в целом развивается в соответствии с планом Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Наступление ВСУ «в целом идет по плану», который Киеву помогали составить западные союзники, заявил замминистра обороны Британии. Он подчеркнул, что Россия никогда не будет слабым противником, какими бы ни были расклады
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинское контрнаступление в целом развивается в соответствии с планом, который Киеву помогали составить его западные союзники, заявил в интервью газете Daily Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы, — сказал он. — Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце — победа к сентябрю».

Замминистра добавил, что Россия никогда не будет слабым противником, какими бы ни были расклады. Медленные темпы наступления ВСУ он объяснил необходимостью беречь личный состав и технику для последующего прорыва.

Украинское контрнаступление по всей линии фронта продолжается с начала июня. Российский президент Владимир Путин говорил, что ВСУ не добились значимых результатов ни на одном из участков, а украинские потери он называл «катастрофическими». В Минобороны заявляли, что по состоянию на 11 июля с начала контрнаступления Украина потеряла более 26 тыс. военных, 17 танков Leopard, пять колесных танков АМХ и 12 БМП Bradley.

Власти Украины, говоря о ходе контрнаступления, признавали, что оно идет медленнее, чем хотелось бы, и добиться быстрых результатов «практически невозможно». По словам главы Минобороны страны Алексея Резникова, ситуация связана с движением ВСУ по заминированным территориям и западные партнеры это понимают. «Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью», — отмечал главком ВСУ Валерий Залужный.

Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко 23 июля заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. За несколько дней до этого он отмечал, что западные страны «явно разочарованы» результатами украинского контрнаступления. По его мнению, Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачаны» в киевский режим», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников» с целью прорыва линии фронта.

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В Британии заявили, что наступление ВСУ «в целом идет по плану»
В Британии заявили, что наступление ВСУ «в целом идет по плану»

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны Великобритании ВСУ контрнаступление Военная операция на Украине
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