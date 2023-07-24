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Резников признал, что наступление Украины отстает от графика

Глава Минобороны Украины Резников признал, что наступление ВСУ отстает от графика
Сюжет
Военная операция на Украине
Однако все идет по плану, а представление о том, что «каждое контрнаступление должно быть быстрым», ошибочно, отметил глава Минобороны Украины. Президент России Владимир Путин не раз заявлял о безуспешности наступления Киева
Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images )

Украинское наступление отстает от графика, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

Однако, по словам Резникова, его это не беспокоит, потому что все идет по плану, а представление о том, что «каждое контрнаступление должно быть быстрым», ошибочно. Среди причин замедленного наступления он назвал ситуацию с боеприпасами и артиллерией, а также российские минные поля.

«Вопрос в ПВО. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И нам противостоит большое количество врагов», — отметил глава Минобороны, добавив, что главная ценность для Украины — жизни военных.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале украинского контрнаступления. До этого он говорил, что западные страны «явно разочарованы» отсутствием результатов контрнаступления, которое идет с начала июля. Киеву не помогают «ни колоссальные ресурсы», ни поставки оружия, ни «тысячи иностранных наемников и советников» — он продолжает нести большие потери, утверждал Путин.

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснял медленное продвижение войск поздним началом наступления из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки солдат, что позволило России заминировать местность и возвести несколько линий укреплений.

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Елена Чернышова
Алексей Резников контрнаступление Минобороны Украины
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