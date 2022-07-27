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Нетаньяху раскритиковал премьера и главу Минобороны за конфликт с Россией

Он обвинил их в дилетантизме, безответственности и высокомерии. По мнению Нетаньяху, Яир Лапид и Бени Ганц ставят под угрозу безопасность Израиля, развивая конфликт с Россией

Бывший премьер-министр Израиля и глава оппозиционной партии «Ликуд» Беньямин Нетаньяху раскритиковал действия нынешнего премьера Яира Лапида и главы Минобороны Бени Ганца в отношении России, заявив, что они ставят под угрозу безопасность страны, передает телеканал 12.

«В течение многих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последние дни я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится прямо на наших глазах в последние недели, — заявил Нетаньяху. — Это происходит из-за сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия. Есть просьба к Лапиду и Ганцу — прекратите грызню, ваше поведение угрожает нашей национальной безопасности. Если кризис не будет разрешен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности».

По словам экс-премьера, Израиль находится «в разгаре опасного кризиса» с Россией.

Кремль призвал не политизировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут»
Политика
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь Лапида в ответ на это заявил, что вопрос, затронутый лидером оппозиции, находится в ведении правительства, передает телеканал 12. Он также подчеркнул, что его следует решать осторожно, используя правительственные каналы, «а не с помощью пресс-конференций и безосновательных заявлений в СМИ».

Ганц в свою очередь ответил Нетаньяху в Twitter.«Израильское правительство ведет себя ответственно и решительно, защищая интересы государства Израиль и еврейского народа. Последний человек, который может говорить о ненужных склоках по вопросам безопасности — это Нетаньяху», — написал он.

Представитель премьер-министра также указал на то, что во вторник в Кремле призвали не проецировать ситуацию вокруг представительства Еврейского агентства в России «Сохнут» на все отношения России и Израиля. «К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнут», и не нужно политизировать эту ситуацию», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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МИД заявил о «неконструктивной» позиции Израиля по Украине
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

21 июля Минюст попросил ликвидировать «Сохнут» в России, который занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. В Кремле уточняли, что требование связано с соблюдением российского законодательства. Там также опровергли информацию телеканала «13Решет» о том, что «Сохнут» заподозрили в содействии «утечке мозгов» из России и организации отъезда в первую очередь бизнесменов и ученых.

Яир Лапид предупредил, что закрытие представительства «Сохнут» в России повлияет на отношения России и Израиля. Он также намерен отправить специальную делегацию в Москву для разрешения вопроса.

Israel Hayom также писал, что Лапид поручил МИДу разработать политические меры в случае ликвидации еврейского агентства.

26 июля представитель премьер-министра заявил о готовности Израиля к диалогу с Россией по вопросу «Сохнут». «Если действительно существуют юридические вопросы, возникающие в связи с важной деятельностью Еврейского агентства в России, Израиль, как всегда, готов к диалогу по этому поводу при сохранении важных отношений между странами», — подчеркнул он.

Jerusalem Post узнала о предупреждении еврейским организациям от Минюста
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Еще одним сложным вопросом в отношениях Израиля и России является поддержка Украины. Израиль осудил действия Москвы после начала операции, а Лапид называл их «нападением и серьезным нарушением международного порядка». При этом Израиль не присоединился к антироссийским санкциям.

В российском МИДе назвали такую позицию неконструктивной и необъективной. Представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что руководство страны позволило себе «антироссийские оценки ситуации». «Позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а в сторону поддержки только и исключительно киевского режима, и она была абсолютно созвучна этому странному и диковатому голосу Запада», — заявляла она.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Израиль Беньямин Нетаньяху Сохнут Яир Лапид
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