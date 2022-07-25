Jerusalem Post узнала, что Минюст предупредил еврейские организации о статусе иноагента

Jerusalem Post узнала о предупреждении еврейским организациям от Минюста

Предупреждение о возможном признании иноагентами получили несколько еврейских организаций. На прошлой неделе Минюст попросил ликвидировать российское представительство Еврейского агентства

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Несколько еврейских организаций, работающих в России, получили от российского Минюста предупреждение, что их могут признать иноагентами, сообщила Jerusalem Post.

Издание также указало, что организации, «в основном поддерживаемые американскими или израильскими фондами», решили снизить активность и выполнять только необходимую или срочную работу. При этом местные организации, существующие без поддержки из-за рубежа, не получали никаких подобных писем. Конкретные организации Jerusalem Post не назвала.

РБК направил запрос в Минюст.

Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин сказал РБК, что она не получала писем с предупреждениями от Минюста России в отношении работы организации. То же РБК сообщили и в АНО «Редакция газеты Шофар Поволжья».

На прошлой неделе Минюст попросил ликвидировать российское представительство Еврейского агентства, или «Сохнут». Оно занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.

По информации «13Решет», представительство заподозрили в организации «утечки мозгов». Оно в первую очередь организует репатриацию граждан России, занятых бизнесом и научной деятельностью, «и их отъезд существенно снижает научный и деловой потенциал России», привел телеканал фрагмент документа, «полученного Израилем от российских властей». В Кремле версию с «утечкой мозгов» опровергли, заявив, что требование ликвидировать представительство Еврейского агентства связано «с соблюдением российского законодательства».

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В Израиле предупредили, что закрытие Еврейского агентства в России повлияет на отношения между странами, и решили разработать ответные «политические меры». Само представительство «Сохнут» обдумывает перемещение своего московского офиса в Израиль и планирует работать дистанционно, сообщила Jerusalem Post.