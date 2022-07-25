Jerusalem Post узнала о предупреждении еврейским организациям от Минюста

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 16:28
«Амедиатека» покажет приквел «Игры престолов» Технологии и медиа, 18:59
Врач Байдена заявил о почти полном исчезновении у него симптомов COVID-19 Политика, 18:58
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 18:55
Россияне переложили более 800 млрд руб. с депозитов из-за падения ставок Финансы, 18:55
Адвокат сообщил, что Гозмана отпустили после задержания Политика, 18:47
Tesla получила убыток в $170 млн от падения стоимости криптовалют Крипто, 18:47
Новичок «Локомотива» выбыл до конца года из-за травмы во втором матче Спорт, 18:45
Венецианский кинофестиваль откроет черная комедия с Адамом Драйвером Life, 18:34
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 18:32
В Харькове исключили обсуждение референдума о присоединении к России Политика, 18:31
IKEA возобновила распродажу на сайте Life, 18:24
Лесной пожар на границе национального парка в Калифорнии. Фоторепортаж Общество, 18:20 
В Москве и Петербурге начнет работу новый сервис Mashinomesto Пресс-релиз, 18:14
Курский губернатор сообщил о минометном обстреле сотовой вышки Политика, 18:11
Война санкций ,  
0 

Jerusalem Post узнала о предупреждении еврейским организациям от Минюста

Jerusalem Post узнала, что Минюст предупредил еврейские организации о статусе иноагента
Предупреждение о возможном признании иноагентами получили несколько еврейских организаций. На прошлой неделе Минюст попросил ликвидировать российское представительство Еврейского агентства
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Несколько еврейских организаций, работающих в России, получили от российского Минюста предупреждение, что их могут признать иноагентами, сообщила Jerusalem Post.

Издание также указало, что организации, «в основном поддерживаемые американскими или израильскими фондами», решили снизить активность и выполнять только необходимую или срочную работу. При этом местные организации, существующие без поддержки из-за рубежа, не получали никаких подобных писем. Конкретные организации Jerusalem Post не назвала.

РБК направил запрос в Минюст.

МИД Израиля подготовит «политические меры» на случай ликвидации «Сохнута»
Политика
Яир Лапид

Руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин сказал РБК, что она не получала писем с предупреждениями от Минюста России в отношении работы организации. То же РБК сообщили и в АНО «Редакция газеты Шофар Поволжья».

На прошлой неделе Минюст попросил ликвидировать российское представительство Еврейского агентства, или «Сохнут». Оно занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.

По информации «13Решет», представительство заподозрили в организации «утечки мозгов». Оно в первую очередь организует репатриацию граждан России, занятых бизнесом и научной деятельностью, «и их отъезд существенно снижает научный и деловой потенциал России», привел телеканал фрагмент документа, «полученного Израилем от российских властей». В Кремле версию с «утечкой мозгов» опровергли, заявив, что требование ликвидировать представительство Еврейского агентства связано «с соблюдением российского законодательства».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Спасение от жары: как бороться с летним спадом продаж
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Эффект Lehman Brothers: почему крах Celsius угрожает всему крипторынку
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи

В Израиле предупредили, что закрытие Еврейского агентства в России повлияет на отношения между странами, и решили разработать ответные «политические меры». Само представительство «Сохнут» обдумывает перемещение своего московского офиса в Израиль и планирует работать дистанционно, сообщила Jerusalem Post.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Сохнут иноагенты предупреждение Минюст евреи Израиль
Материалы по теме
Израиль предупредил о последствиях закрытия Еврейского агентства в России
Политика
Jerusalem Post узнала о планах по релокации офиса «Сохнута» в Израиль
Политика
Кремль опроверг связь требования закрыть «Сохнут» с «утечкой мозгов»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter