МИД заявил о «неконструктивной» позиции Израиля по Украине

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Антироссийская позиция Израиля по ситуации вокруг Украины является неконструктивной и необъективной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

«Вы сказали, наши отношения усложнились. Да нет, они не усложнились <...> Это не произошло само по себе, и уж точно не c вовлечением нашей стороны. К сожалению, за последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно не конструктивную, и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива», — сказала она.

По словам Захаровой, руководство страны позволило себе «антироссийские оценки» ситуации. «Позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а в сторону поддержки только и исключительно киевского режима, и она была абсолютно созвучна этому странному и диковатому голосу Запада. Это действительно вызвало вопросы», — заявила представитель МИД.

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