Израиль пообещал «необходимые решения» из-за атак «Хезболлы»

На этой неделе «Хезболла» опубликовала видео с дрона, где видны стратегические объекты в Хайфе. Израиль расценил это как угрозу. Глава МИДа заявил, что Тель-Авив примет меры для прекращения атак со стороны группировки

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Израиль не может позволить проиранской шиитской группировке «Хезболла» продолжать атаковать свою территорию и в скором времени примет «необходимые решения», чтобы прекратить атаки, написал в своем X глава МИДа Исраэль Кац.

Он призвал мир поддержать Израиль «в его войне против оси зла».

Во вторник, 18 июня, «Хезболла» опубликовала снятое с дрона видео над городом Хайфа на севере Израиля, на котором были видны стратегические объекты в Хайфском заливе. Власти Израиля расценили это как угрозу, Кац заявил, что страна «очень близка к моменту принятия решения о смене правил игры» против группировки и Ливана. Он пригрозил, что в случае масштабной войны «Хезболла» будет уничтожена, а Ливан сильно пострадает.

Несколько дней спустя 12 канал сообщил, что Кац провел «напряженный разговор» с главой МИД Канады Мелани Джоли. «Мы очень боимся войны в Ливане и готовимся к крупнейшей спасательной операции, которую когда-либо проводили», — сказала канадский министр, добавив, что Оттава эвакуирует из Ливана 45 тыс. канадцев в случае начала войны. Кац в ответ заявил, что предотвратить войну можно, оказав давление на Иран, чтобы тот, в свою очередь повлиял на «Хезболлу».

«Хезболла» регулярно наносит удары по северным израильским районам с октября 2023 года, когда началась война между Израилем и ХАМАС. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ в ответ обстреливает позиции группировки. В начале июня премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна готова к «очень мощным действиям на севере» и не станет сложа руки наблюдать за тем, как «Хезболла» наносит удары по ее территории. ЦАХАЛ утвердил оперативные планы наступления на Ливан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил «глубокую обеспокоенность» по поводу эскалации между Израилем и «Хезболлой» и призвал не допустить того, чтобы «Ливан стал еще одной Газой».