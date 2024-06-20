 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

США перенаправят Украине все заказы на ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS

Кирби: США перенаправят Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за активизации российских войск США решили приоритизировать поставки ракет-перехватчиков Украине, сообщил Кирби. По данным WSJ, приоритет для Киева будет действовать в течение 16 месяцев. Москва осуждает поставки оружия Украине
ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS (Фото: Raytheon)

Соединенные Штаты перенаправят Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Киев «остро нуждается» в ракетах-перехватчиках прямо сейчас, когда Россия увеличила интенсивность атак. «В результате правительство США приняло трудное, но необходимое решение изменить приоритеты запланированных на ближайшую перспективу поставок — особенно ракет Patriot и NASAMS, чтобы они пошли на Украину, а не на других союзников», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).

Вместе с тем он уточнил, что решение приоритизировать поставки ракет Украине не будет распространяться на поставки оружия в Израиль и на Тайвань.

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), приоритет для Киева будет действовать в течение 16 месяцев, а ракеты будут доставлены в Киев сразу же, «как только они сойдут с конвейера». Также, по данным WSJ, на Украине сейчас находятся как минимум три батареи Patriot.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — порядка $4 млн.

ЗРК NASAMS предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c. Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

NYT узнала, что США одобрили передачу Киеву батареи ЗРК Patriot
Политика
Владимир Зеленский

О том, что Киев в ближайшее время получит от западных партнеров новые системы ПВО, президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 июня. «Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений будут реализованы более оперативно, а часть — ближе к осени», — заявил он.

До этого глава государства неоднократно просил передать Украине западные ЗРК, отмечая, что страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. С отсутствием ПВО он связывал разрушения в украинской энергосистеме и успехи российского наступления.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки Киеву не изменят ситуацию на поле боя, так как динамика «абсолютно понятна», но приведут «к новым жертвам среди украинцев».

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джон Кирби ЗРК Patriot NASAMS ракеты США поставки оружия военная операция России в Сирии

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
NYT узнала, что США одобрили передачу Киеву батареи ЗРК Patriot
Политика
Норвегия выделит €240 млн на закупку средств ПВО для Киева
Политика
Зеленский назвал число ожидаемых Киевом от союзников новых систем ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36) Инвестиции, 20 июн, 18:06 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79) Инвестиции, 20 июн, 18:06
Эксперты назвали уровень дохода, при котором больше россиян хотят детей Общество, 00:01
Автогол вывел Испанию в плей-офф. Что произошло на Евро Спорт, 20 июн, 23:58
Сборная Испании победила Италию и вышла в плей-офф Евро-2024 Спорт, 20 июн, 23:54
В Сочи обнаружили тело унесенной в море девушки Общество, 20 июн, 23:46
Мбаппе не разрешат сыграть на Евро в маске в цветах флага Франции Спорт, 20 июн, 23:38
США запретили использовать в стране антивирусы «Лаборатории Касперского» Бизнес, 20 июн, 23:37
Всех проживающих в Латвии россиян обяжут сдавать экзамен по языку Политика, 20 июн, 23:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Чечне из-за дождя и сильного ветра без света остались 83 тыс. человек Общество, 20 июн, 23:17
Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон 2024/25 Спорт, 20 июн, 23:08
Минтруд разъяснил, как проиндексируют пенсию работающим пенсионерам Общество, 20 июн, 22:54
В Харькове прогремели взрывы Политика, 20 июн, 22:46
УЕФА начал расследование против Албании и футболиста «Рубина» Спорт, 20 июн, 22:42
В Польше сообщили о влетевшем с территории России воздушном шаре Политика, 20 июн, 22:40
США перенаправят Украине все заказы на ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS Политика, 20 июн, 22:34