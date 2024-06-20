Кирби: США перенаправят Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS

США перенаправят Украине все заказы на ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS

Из-за активизации российских войск США решили приоритизировать поставки ракет-перехватчиков Украине, сообщил Кирби. По данным WSJ, приоритет для Киева будет действовать в течение 16 месяцев. Москва осуждает поставки оружия Украине

ЗРК NASAMS (Фото: Raytheon)

Соединенные Штаты перенаправят Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Киев «остро нуждается» в ракетах-перехватчиках прямо сейчас, когда Россия увеличила интенсивность атак. «В результате правительство США приняло трудное, но необходимое решение изменить приоритеты запланированных на ближайшую перспективу поставок — особенно ракет Patriot и NASAMS, чтобы они пошли на Украину, а не на других союзников», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).

Вместе с тем он уточнил, что решение приоритизировать поставки ракет Украине не будет распространяться на поставки оружия в Израиль и на Тайвань.

Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), приоритет для Киева будет действовать в течение 16 месяцев, а ракеты будут доставлены в Киев сразу же, «как только они сойдут с конвейера». Также, по данным WSJ, на Украине сейчас находятся как минимум три батареи Patriot.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot PAC-3 может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — порядка $4 млн. ЗРК NASAMS предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c. Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

О том, что Киев в ближайшее время получит от западных партнеров новые системы ПВО, президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 июня. «Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений будут реализованы более оперативно, а часть — ближе к осени», — заявил он.

До этого глава государства неоднократно просил передать Украине западные ЗРК, отмечая, что страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. С отсутствием ПВО он связывал разрушения в украинской энергосистеме и успехи российского наступления.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки Киеву не изменят ситуацию на поле боя, так как динамика «абсолютно понятна», но приведут «к новым жертвам среди украинцев».