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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды и еще одна страна поставят Украине систему Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине
Нидерланды сделают это совместно с другой страной, с какой — неизвестно. У Украины сейчас есть четыре таких системы, писала накануне FT. Москва осуждает военные поставки Киеву
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Нидерланды объединяются с другой страной, чтобы поставить Украине систему Patriot, сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен, передает портал NL Times. 

На прошлой неделе на встрече в Брюсселе была проведена еще одна инвентаризация для оказания помощи Украины, пишет издание.

Оллонгрен не стала раскрывать, какая другая страна помогает в поставке этой системы. Она полагает, что заинтересованное государство должно само объявить об этом.

У Украины есть как минимум четыре системы Patriot, которые поставили США и Германия, написала 20 июня Financial Times.

Нидерланды призвали Запад к совместной сборке системы Patriot для Украины
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ЗРК Patriot

Patriot — это зенитно-ракетный комплекс американского производства. Был разработан в конце 1970-х годов. Их можно использовать в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО).

В конце мая Оллонгрен в ходе встречи с европейскими коллегами в Брюсселе заявила, что Нидерланды могут поставить Украине «основные компоненты» системы Patriot. По ее словам, Амстердам ведет переговоры с западными странами о совместной сборке систем Patriot, а также об обучении украинских экипажей.

В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot
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Россия осуждает военные поставки Украине, и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода. Минобороны неоднократно докладывало об уничтожении украинских Patriot.

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Теги
Георгий Смирнов
Украина Нидерланды ЗРК Patriot поставки оружия

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