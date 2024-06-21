Нидерланды и еще одна страна поставят Украине систему Patriot
Нидерланды объединяются с другой страной, чтобы поставить Украине систему Patriot, сообщила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен, передает портал NL Times.
На прошлой неделе на встрече в Брюсселе была проведена еще одна инвентаризация для оказания помощи Украины, пишет издание.
Оллонгрен не стала раскрывать, какая другая страна помогает в поставке этой системы. Она полагает, что заинтересованное государство должно само объявить об этом.
У Украины есть как минимум четыре системы Patriot, которые поставили США и Германия, написала 20 июня Financial Times.
Patriot — это зенитно-ракетный комплекс американского производства. Был разработан в конце 1970-х годов. Их можно использовать в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО).
В конце мая Оллонгрен в ходе встречи с европейскими коллегами в Брюсселе заявила, что Нидерланды могут поставить Украине «основные компоненты» системы Patriot. По ее словам, Амстердам ведет переговоры с западными странами о совместной сборке систем Patriot, а также об обучении украинских экипажей.
Россия осуждает военные поставки Украине, и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода. Минобороны неоднократно докладывало об уничтожении украинских Patriot.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде