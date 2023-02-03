Минобороны впервые сообщило об уничтожении норвежского ЗРК NASAMS

ЗРК NASAMS (Фото: kongsberg.com)

Российские войска уничтожили в зоне военной операции на Украине зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Норвежский ЗРК, а также пусковую установку тактических ракет «Точка-У» уничтожили в районе населенного пункта Красноармейск в Донецкой народной республике, уточнили в ведомстве.

Об уничтожении норвежского NASAMS российское Минобороны отчиталось впервые. О прибытии этого ЗРК, а также комплекса Aspide на Украину в ноябре прошлого года сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным», — написал он, поблагодарив Норвегию, Испанию и США за поставки. Сколько именно норвежских NASAMS получил Киев, он не уточнил.

NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c. Разработка принадлежит норвежской фирме Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon.

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