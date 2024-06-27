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Военная операция на Украине ,  
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Евросоюз подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Как отмечает Bloomberg, документ официально закрепит ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение военных и также сотрудничество в борьбе с киберугрозами. Никаких новых обязательств он не предусматривает
Владимир Зеленский и Шарль Мишель
Владимир Зеленский и Шарль Мишель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе соглашение совместных обязательствах в области безопасности между Украиной и ЕС, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, документ официально закрепит ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских военных, разминирование, а также сотрудничество в борьбе с кибер- и гибридными угрозами. Никаких новых обязательств от блока не ожидается.

Подписание документа прошло в Брюсселе, где 27 и 28 июня проходит саммит стран Евросоюза, посвященный определению будущей стратегической повестке объединения на ближайшие пять лет. Bloomberg напоминает, что ранее аналогичные соглашения уже были заключены между Украиной и отдельными членами ЕС, а также другими западными странами.

Перед подписанием документа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение в том числе предусматривает возможность использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву. «Это соглашение станет способом направления средств, которые поступают от российских замороженных активов. Хорошо, что мы сможем взять эти деньги и предоставить больше военной помощи Украине, украинским солдатам, а также направить их на развитие оборонной промышленности», — сказал он.

«Мы проявили амбициозность и смелость, направив чрезвычайные доходы от обездвиженных российских активов на поддержку Украины в этом году. На следующие годы вместе с партнерами обеспечим кредиты для Украины еще на €50 млрд», — также заявил Мишель.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Евросоюз гарантии безопасности Украина Военная операция на Украине Владимир Зеленский
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