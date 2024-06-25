Еще одна африканская страна подписала декларацию саммита по Украине

Декларацию саммита по Украине, который прошел в середине июня в Швейцарии, подписала еще одна африканская страна — Малави. Список государств подписавших итоговое коммюнике опубликован на сайте Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Таким образом, число стран, поддержавших декларацию, достигло 82. Среди них такие страны Африки, как Кения, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Замбия и др.

Изначально документ подписала еще и Руанда, но позже страна пропала из списка. Ирак и Иордания отозвали свои подписи.

Отказались от подписания Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, ОАЭ, Армения, Таиланд, Мексика и др. В то же время поддержали коммюнике дружественные России Турция, Венгрия и Сербия.

«Саммит мира» прошел 15–16 июня в Швейцарии. В итоговой декларации содержатся требования о возвращении под контроль Украины Запорожской АЭС и недопустимости угроз применения ядерного оружия, о полном и безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях и украинской сельхозпродукции, а также о возвращении украинских детей.

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