Первая страна ЕС создала схему по передаче активов России Украине

Эстония первой в ЕС создала схему по передаче активов России на помощь Украине

Эстония предлагает использовать заблокированные российские активы для помощи в восстановлении Украины в авансовом порядке: если Москва возьмет на себя ответственность за нанесенный Украине ущерб, России могут вернуть компенсацию

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Эстония создала юридическую схему по использованию заблокированных российских активов для оказания помощи Украине, инициатива направлена на рассмотрение в правительство, пишет Postimees.

«Решение практически готово, оно обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить. Мы также можем показать другим странам, как такое решение может работать на законных основаниях», — сказала премьер Кая Каллас, отметив, что кабинет министров должен принять решение в ближайшие недели.

По ее словам, замороженные активы России будут применяться для восстановления Украины в авансовом порядке: если Москва возьмет на себя ответственность за нанесенный ущерб и выплатит компенсации, это позволит ей получить компенсацию за конфискованные активы.

Bloomberg в середине июня писал, что страны Евросоюза отказались конфисковать российское имущество для направления Украине. По данным агентства, в Брюсселе не нашли «надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные или заблокированные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС». Брюссель изучает возможность использования заблокированных активов (свыше €200 млрд) для помощи Киеву путем получения прибыли за счет реинвестирования этих средств.

Европейский центробанк предупреждал, что конфискация активов может подорвать доверие к евро как к международной валюте, писала Financial Times. По данным газеты, против использования заблокированных средств выступили в Германии.

В то же время глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе сказала, что Брюссель до летних каникул подготовит юридическое предложение о передаче замороженных активов Киеву.

В Москве блокировку средств считают незаконной. Президент России Владимир Путин заявлял, что «воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило», в первую очередь тех, кто занимается «этим неблаговидным делом».