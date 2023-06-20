МИД Британии допустил восстановление Украины за счет российского бизнеса

Российские бизнесмены должны профинансировать восстановление Украины, считает британский министр иностранных дел Клеверли. В Москве ранее скептически оценивали подобные инициативы

Джеймс Клеверли (Фото: Carl Court / Getty Images)

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли считает, что российские бизнесмены должны профинансировать восстановление Украины. Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляцию вела The Independent.

По его словам, в восстановлении страны должны принять участие как власти, так и частный сектор. Клеверли рассказал, что, для того чтобы бизнес спонсировал восстановление страны, в которой идет конфликт, ему нужны гарантии того, что средства не пропадут, а будут использованы по назначению.

Отвечая на вопрос о том, поддерживают ли британские власти использование «средств олигархов» в восстановлении Украины, Клеверли выразил мнение, что есть «четкий принцип естественной справедливости, когда значительное, возможно, преимущественное бремя восстановления должно лечь на плечи тех», кто финансировал или содействовал проведению военной операции России.

В связи с этим глава британского МИДа упомянул представленный накануне законопроект, который позволяет сохранять санкции против России до выплаты Москвой компенсации Киеву и предполагает, что включенные в санкционный список Лондона лица смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. По его словам, такой подход можно охарактеризовать как: «ты это сломал, ты это купил».

Комментируя использование средств от продажи футбольного клуба «Челси» находящимся под санкциями бизнесменом Романом Абрамовичем, Клеверли подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса не следует торопиться. «Был создан фонд, который в конечном итоге будет отвечать за распределение этих средств. Однако речь идет об исключительно крупных суммах, и я предельно ясно дал понять, что хочу, чтобы эти средства распределялись эффективно и для оказания поддержки ставшим жертвами конфликта украинцам. Когда на кону столь большие деньги, важно, чтобы мы все сделали правильно, а не быстро», — сказал он.

После продажи «Челси» Абрамовичем за £2,3 млрд был сформирован фонд, который будет распоряжаться этими средствами. Предполагалось, что они будут направлены «всем пострадавшим» от конфликта. 18 июня Daily Mail писала, что Абрамович отказывается подписывать распоряжение, позволяющее передать средства от продажи британского футбольного клуба Украине. Как подтвердили источники газеты в Форин-офисе, Абрамович хочет, чтобы значительная часть денег досталась пострадавшим от конфликта россиянам. Однако ни Лондон, ни Еврокомиссия не согласятся на это, пока действуют санкции.

До этого The Telegraph сообщал, что ЕС и Великобритания не могут договориться, как целесообразнее потратить эти средства. По данным издания, Евросоюз настаивает, чтобы они пошли на работы по «долгосрочному восстановлению» Украины, тогда как Лондон считает, что эти средства необходимо направить на помощь пострадавшим от конфликта.

Российские власти критиковали блокировку активов России и российского бизнеса за рубежом, называя такие меры незаконными.

Бывший посол США в России Майкл Макфол предлагал дать российским бизнесменам возможность выхода из санкционных списков, однако для этого он предлагал им пожертвовать половину своего состояния в фонд восстановления Украины. Российские бизнесмены, работающие и получающие доход в России, вряд ли воспримут серьезно предложение о снятии западных санкций в обмен на осуждение военной операции на Украине и пожертвование Киеву части своего состояния, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.