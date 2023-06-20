МИД Британии допустил восстановление Украины за счет российского бизнеса

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 16:26
Казахстан договорился о поставках нефти на завод «Роснефти» в Германии Бизнес, 20:39
Гладков сообщил об ограничениях на въезд в Шебекино Политика, 20:39
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 20:36
Дума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры Политика, 20:34
Навка рассказала о состоянии Костомарова Спорт, 20:30
«Спартак» объявил имя нового генерального директора Спорт, 20:26
Франция направила корабль и робота на поиски пропавшего батискафа Общество, 20:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:18
МИД Британии допустил восстановление Украины за счет российского бизнеса Политика, 20:06
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 20:03
Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 12 Общество, 19:40
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 19:33
Навка объяснила отмену своего ледового шоу в Луганске Спорт, 19:33
Главу Федерации бокса Ангарска ранили в результате стрельбы в кафе Спорт, 19:23
Война санкций ,  
0 

МИД Британии допустил восстановление Украины за счет российского бизнеса

Глава МИД Британии: российские бизнесмены должны профинансировать восстановление Украины
Российские бизнесмены должны профинансировать восстановление Украины, считает британский министр иностранных дел Клеверли. В Москве ранее скептически оценивали подобные инициативы
Джеймс Клеверли
Джеймс Клеверли (Фото: Carl Court / Getty Images)

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли считает, что российские бизнесмены должны профинансировать восстановление Украины. Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляцию вела The Independent.

По его словам, в восстановлении страны должны принять участие как власти, так и частный сектор. Клеверли рассказал, что, для того чтобы бизнес спонсировал восстановление страны, в которой идет конфликт, ему нужны гарантии того, что средства не пропадут, а будут использованы по назначению.

Отвечая на вопрос о том, поддерживают ли британские власти использование «средств олигархов» в восстановлении Украины, Клеверли выразил мнение, что есть «четкий принцип естественной справедливости, когда значительное, возможно, преимущественное бремя восстановления должно лечь на плечи тех», кто финансировал или содействовал проведению военной операции России.

В связи с этим глава британского МИДа упомянул представленный накануне законопроект, который позволяет сохранять санкции против России до выплаты Москвой компенсации Киеву и предполагает, что включенные в санкционный список Лондона лица смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. По его словам, такой подход можно охарактеризовать как: «ты это сломал, ты это купил».

Комментируя использование средств от продажи футбольного клуба «Челси» находящимся под санкциями бизнесменом Романом Абрамовичем, Клеверли подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса не следует торопиться. «Был создан фонд, который в конечном итоге будет отвечать за распределение этих средств. Однако речь идет об исключительно крупных суммах, и я предельно ясно дал понять, что хочу, чтобы эти средства распределялись эффективно и для оказания поддержки ставшим жертвами конфликта украинцам. Когда на кону столь большие деньги, важно, чтобы мы все сделали правильно, а не быстро», — сказал он.

После продажи «Челси» Абрамовичем за £2,3 млрд был сформирован фонд, который будет распоряжаться этими средствами. Предполагалось, что они будут направлены «всем пострадавшим» от конфликта. 18 июня Daily Mail писала, что Абрамович отказывается подписывать распоряжение, позволяющее передать средства от продажи британского футбольного клуба Украине. Как подтвердили источники газеты в Форин-офисе, Абрамович хочет, чтобы значительная часть денег досталась пострадавшим от конфликта россиянам. Однако ни Лондон, ни Еврокомиссия не согласятся на это, пока действуют санкции.

Читайте на РБК Pro
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Джордж Сорос: «Я хочу согнуть арку истории в нужном направлении»
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора

До этого The Telegraph сообщал, что ЕС и Великобритания не могут договориться, как целесообразнее потратить эти средства. По данным издания, Евросоюз настаивает, чтобы они пошли на работы по «долгосрочному восстановлению» Украины, тогда как Лондон считает, что эти средства необходимо направить на помощь пострадавшим от конфликта.

Российские власти критиковали блокировку активов России и российского бизнеса за рубежом, называя такие меры незаконными.

Бывший посол США в России Майкл Макфол предлагал дать российским бизнесменам возможность выхода из санкционных списков, однако для этого он предлагал им пожертвовать половину своего состояния в фонд восстановления Украины. Российские бизнесмены, работающие и получающие доход в России, вряд ли воспримут серьезно предложение о снятии западных санкций в обмен на осуждение военной операции на Украине и пожертвование Киеву части своего состояния, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания Джеймс Клеверли бизнесмены санкции
Материалы по теме
В Киеве допустили оплату госдолга за счет арестованных российских активов
Политика
FT узнала о риске для евро при использовании замороженных активов России
Экономика
Путин поручил ускорить возвращение бизнеса в Россию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter