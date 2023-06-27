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Глава Росгвардии объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер»

Золотов: ЧВК «Вагнер» быстро продвигалась из-за концентрации сил у Москвы
Золотов рассказал, что Росгвардия «концентрировала все кулаки» у столицы, а с Путиным они в этот день обсуждали «проведение спецоперации по защите Москвы и подступов к Москве». Пригожин говорил, что до Москвы оставалось 200 км
Виктор Золотов
Виктор Золотов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

ЧВК «Вагнер» продвигались без серьезного сопротивления по территории России из-за концентрации сил у Москвы, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Мы концентрировали все кулаки, все силы на подступах к Москве. Потому что, если разбрасывать группировки, они бы прошли как нож сквозь масло», — сказал он.

Золотов добавил, что «нужно было сосредоточить кулак для отражения», а президент Владимир Путин не сомневался в пресечении попытки мятежа, с которым постоянно был на связи: «Говорили о проведении спецоперации по защите Москвы и подступов к Москве», — рассказал он.

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В субботу основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове и движении подразделений к Москве. Воронежские власти говорили об «оперативно-боевых мероприятиях» на территории региона, в Липецкой области чтобы замедлить частную военную компанию перекапывали экскаваторами трассу, а местных жителей просили остаться дома.

«За короткий срок, пока вагнеровцы шли маршем на Москву, мы успели подготовить два рубежа обороны: один по Оке, второй по бетонному кольцу», — рассказывал депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев

Президент Владимир Путин назвал действия ЧВК предательством и ударом в спину, он пообещал жесткую реакцию и наказание тем, кто «стал на путь мятежа». Пригожин после переговоров с Минском остановил продвижение колонн и согласился вернуться в тыловые лагеря. По его словам, бойцам ЧВК оставалось ехать до Москвы около 200 км.

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«Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — рассказал позднее Путин. Во время выступления перед силовиками 27 июня он объявил в честь погибших военных минуту молчания. Президент заявил, что военнослужащие «фактически, остановили гражданскую войну».

Глава Росгвардии объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер»
Глава Росгвардии объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер»

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Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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