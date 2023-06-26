Путин поблагодарил за самопожертвование летчиков, сбитых во время мятежа

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Российский президент Владимир Путин в обращении к нации заявил, что мятеж ЧВК «Вагнер» в любом случае был бы подавлен, в то же время он выразил благодарность за самопожертвование погибшим летчикам, сбитым 24 июня бойцами ЧВК.

«Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — заявил президент.

Минобороны о потерях авиатехники в результате действий ЧВК не сообщало.

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