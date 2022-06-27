Песков ответил на сообщения о согласовании Литвой принципов по транзиту в Калининград

Кремль ответил на сообщения о согласовании Литвой принципов по транзиту

Фото: AP

Кремль ждет реакции от властей Литвы по вопросу транзита через ее территорию товаров, попадающих под санкции ЕС, из России в Калининградскую область. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока нам нечего сообщить, ничего нового, ждем какой-то реакции», — заявил он.

Ранее 27 июня советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс согласовал с Еврокомиссией основные принципы и положения транзита в Калининград, «которым Литва должна следовать, чтобы прояснить некоторые вещи».

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 июня принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область. «Не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — подчеркнул он.

Глава государства также призвал литовское правительство срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба интересам Литвы, но было болезненным для России.

До этого европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через территорию ЕС. Однако он напомнил о праве вето у Литвы.

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Литва прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров, объяснив эту меру исполнением санкций ЕС. Кремль счел эти меры незаконными.

25 июня состоялась встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Президент Белоруссии заявил, что считает действия Литвы по запрету транзита в Калининградскую область сравнимыми с объявлением войны.