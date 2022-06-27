Кремль ответил на сообщения о согласовании Литвой принципов по транзиту

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Reuters узнал о стремлении Зеленского завершить конфликт до начала зимы Политика, 13:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:37
Турция заявила о договоренности по созданию операционного центра по зерну Политика, 13:36
Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить Pro, 13:36
В Симферополе введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Видео Общество, 13:34
У Maer появилась новая локация — медиафасад на Ленинградском шоссе Москвы Пресс-релиз, 13:24
Песков предложил подождать решения Лукашенко о помиловании Сапеги Политика, 13:19
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 13:19
Умер выросший в сиротском приюте и ставший владельцем Ray Ban миллиардер Общество, 13:13
Посол ЛНР сообщил об отсутствии заложников на территории «Азота» Политика, 13:12
Екатеринбург принял крупнейшую на Урале конференцию по ИТ-безопасности РБК+, 13:08
Бывшего футболиста «Ромы» и сборной Италии избрали мэром Вероны Спорт, 13:08
Россия запретила въезд 43 гражданам Канады Политика, 13:06
Правительство расширило программу дальневосточной ипотеки Недвижимость, 13:04

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Кремль ответил на сообщения о согласовании Литвой принципов по транзиту

Песков ответил на сообщения о согласовании Литвой принципов по транзиту в Калининград
Фото: AP
Фото: AP

Кремль ждет реакции от властей Литвы по вопросу транзита через ее территорию товаров, попадающих под санкции ЕС, из России в Калининградскую область. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока нам нечего сообщить, ничего нового, ждем какой-то реакции», — заявил он.

Ранее 27 июня советник президента Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс согласовал с Еврокомиссией основные принципы и положения транзита в Калининград, «которым Литва должна следовать, чтобы прояснить некоторые вещи».

Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны
Политика
Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа 25 июня принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область. «Не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — подчеркнул он.

Глава государства также призвал литовское правительство срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба интересам Литвы, но было болезненным для России.

До этого европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через территорию ЕС. Однако он напомнил о праве вето у Литвы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Базовый план старта формата Ironman 70.3
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни
Статьи
Pro
Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть
Кейсы
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов
Инструкции

Литва прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров, объяснив эту меру исполнением санкций ЕС. Кремль счел эти меры незаконными.

25 июня состоялась встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Президент Белоруссии заявил, что считает действия Литвы по запрету транзита в Калининградскую область сравнимыми с объявлением войны.

Теги
Дмитрий Песков Литва Кремль транзит Калининградская область

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Литва согласовала с ЕК основные правила транзита в Калининград
Политика
Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по транзиту
Политика
Лукашенко сравнил изоляцию Литвой Калининграда с объявлением войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter