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Война санкций ,  
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Ушаков рассказал о подготовке ответа на блокировку Калининграда

Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Окончательная реакция руководства России на ограничение транзита в Калининград через Литву будет выработана через несколько дней, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

Как сообщает корреспондент РБК, Ушаков уточнил, что Москва примет решение в зависимости от развития ситуации в течение ближайших нескольких дней.

«Сейчас этот вопрос находится в движении. В частности, определенные сигналы поступают от Европейской комиссии. <...> Когда перекрывают сообщение между регионами России, мы, конечно, оставить без соответствующего ответа это не можем. Сейчас мы посмотрим, какая ситуация создастся в течение ближайших дней», — сказал помощник президента.

Кремль призвал готовиться к худшему в ситуации с транзитом в Калининграде
Политика
Фото:Виталий Невар / ТАСС

Литовские железные дороги прекратили транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попадают под санкции ЕС, с 18 июня. В список вошли продукты из железа, стали и некоторых других металлов, удобрения, лес, изделия из дерева, стеклотары, цемента, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, что страна приняла эту меру в рамках исполнений европейских санкций, вступивших в силу 17 июня, но не вводила ограничения самостоятельно. Кремль счел эти меры беспрецедентными и незаконными.

Кремль назвал это решение беспрецедентным и незаконным шагом, также «нарушением всего и вся» и пообещал принять жесткие ответные меры.

24 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил «готовиться к худшему» в разрешении этого конфликта. «Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли Москва, что Вильнюс пересмотрит решение.

По его словам, российские власти настроены достаточно решительно, но не станут торопиться с принятием решений. Они анализируют ситуацию и планируют дать время «оппонентам» для того, чтобы найти варианты урегулирования. «Здесь наша правота абсолютна», — подытожил Песков.

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Калининград транзит санкции

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