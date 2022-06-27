В ЕК анонсировали проверки машин и поездов в Калининград из-за санкций

Проверки связаны со вступлением в силу некоторых антироссийских санкций, они будут целесообразными и соразмерными, заверили в ЕК. Власти Калининградской области отмечают, что проблему с транзитом не удастся «замести под ковер»

Фото: Виталий Невар / Reuters

Литва должна проводить дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита в Калининград из-за санкций Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его словам, некоторые санкции «в отношении конкретного российского экспорта», например металлопродукции и стройматериалов, вступают в силу «уже сейчас».

«Это означает, что Литва должна применять дополнительные проверки автомобильного и железнодорожного транзита через территорию ЕС», — сказал представитель ЕК. Он назвал проверки целесообразными и соразмерными.

«Они будут основаны на разумном управлении рисками, чтобы избежать уклонения от санкций и обеспечить свободный транзит», — пояснил представитель Еврокомиссии.

При этом, по его словам, поставки в Калининград товаров первой необходимости идут беспрепятственно. ЕК будет давать Литве дополнительные указания по ходу дела, подчеркнул он.

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Руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова указала, что сроки решения проблемы с транзитом «поджимают», поскольку поставщикам нужно планировать доставку грузов в регион. «Проблему в любом случае уже не удастся «замести под ковер», и чем быстрее будут приняты решения по нормализации транзита из России в Россию, тем быстрее вернется на место традиционная логистика поставок в регион», — сказала Иванова (цитата по Klops.ru)

Литва запретила железнодорожный транзит по своей территории российских грузов, подпавших под санкции ЕС и следующих из регионов России в Калининград, с 18 июня. В Вильнюсе пояснили, что ограничение транзита связано с санкциями ЕС против России. Москва заявила протест.

25 июня европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что ЕК обсуждает проект документа, разрешающего перевозку подсанкционных товаров «из России в Россию». Позднее советник литовского президента Кястутис Будрис сообщил, что власти страны согласовали с Еврокомиссией основные принципы транзита в Калининград.

Губернатор региона Антон Алиханов отмечал, что ЕК сама запуталась в своих санкциях, и заверил, что регион может доставлять попавшие под санкции грузы по морю, «есть на чем».



