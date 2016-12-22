Трамп объявил о встрече с Путиным

Американский лидер сообщил, что обсудит с российским президентом ситуацию в Сирии и на Украине. В России место и время встречи обещали объявить только 28 июня, объяснив это договоренностью с США

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным «примерно тогда, когда поедет в Европу», передает Bloomberg.

Также Трамп сообщил, что обсудит с Путиным ситуацию на Украине и в Сирии.

По словам президента США, его переговоры с Путиным могут состояться в Хельсинки после саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе, добавив, что узнает точное место встречи в ближайший час. Ранее столицу Финляндии как возможное место встречи двух лидеров озвучивали СМИ, среди вариантов также называлась Вена.

В среду, 27 июня, после встречи Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что время и место переговоров двух президентом согласованы, однако, по словам Ушакова, эта информация должна быть обнародована только 28 июня. Помощник российского президента назвал это условием итогом договоренности с американской стороной.

Болтон, в свою очередь, выступая перед журналистами после встречи с Путиным, среди возможных тем для будущих переговоров назвал вопрос возможного вмешательства России в выборы в Америке и вопрос о возвращении России в G7.

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