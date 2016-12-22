Путин выразил надежду на улучшение отношений с США после приезда Болтона

Приезд советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву вселяет надежду на первый шаг в сторону восстановления отношений. Об этом президент России Владимир Путин сказал на переговорах с Болтоном, которые проходят в Кремле, сообщает корреспондент РБК.
«С сожалением вынужден констатировать, что отношения России и США находятся не в лучшей форме. Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду, что мы можем сделать первый шаг в сторону восстановления», — сказал российский лидер.
Путин отметил, что Россия никогда не стремилась к конфронтации, однако отношения Москвы и Вашингтона находятся не в лучшей форме. Он выразил надежду, что будут обсуждаться шаги с обеих сторон по восстановлению полноформатных отношений.
При этом Путин возложил вину на ухудшение отношений двух стран на внутриполитическую дискуссию в США.
«Я уже об этом неоднократно публично говорил. Считаю, что это в значительное степени результат острой внутриполитической борьбы внутри самих США», — заявил Путин.
Болтон также выразил намерение обсудить улучшение взаимоотношений России и США.
«И раньше, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, и советники встречались, что было на благо отношениям. Президент Трамп привержен этим целям», — сказал Болтон.
Ранее пресс-секретать президента России Дмитрий Песков сообщил, что темой встречи Путина и Болтона станет обсуждение «печальных отношений» между странами. Представитель Белого дома Гаррет Маркис заявляла, что Болтон посетит Москву, в частности, для обсуждения будущей встречи Путина и Трампа.