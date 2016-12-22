СМИ назвали дату встречи Путина и Трампа в Вене

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, ожидание которой длится с марта, намечена на 15 июля в Вене, утверждают австрийские СМИ. По данным источников, в австрийскую столицу уже начали прибывать дипломаты и агенты спецслужб

Владимир Путин и Дональд Трамп. 11.11.2017 (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники назвало дату встречи лидеров России и США в Вене. По данным газеты, саммит пройдет 15 июля и подготовка к нему уже началась.

Kronen Zeitung пишет, что в австрийскую столицу на протяжении нескольких последних дней начали прибывать дипломаты из Вашингтона и Москвы. Они работают над уточнением деталей предстоящей встречи. Для обеспечения безопасности лидеров в Вену также были направлены российские и американские работники спецслужб.

В Кремле не стали комментировать сообщения австрийской прессы. «Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков информацию австрийского издания, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп 21 июня подтвердил, что встреча с российским президентом может быть проведена в июле. Ожидается, что переговоры двух лидеров состоятся во время европейского турне Трампа, в ходе которого он посетит саммит стран НАТО в Брюсселе 11–12 июля и нанесет официальный визит в Великобританию (13 июля).

Как утверждали источники Bloomberg, по датам Вашингтон рассматривает варианты встречи президентов до саммита НАТО или непосредственно после визита в Лондон. При этом, как сообщала The Times со ссылкой на источник в британском правительстве, власти Великобритании выражают обеспокоенность тем, что встреча Путина и Трампа может пройти до саммита лидеров Североатлантического альянса. В частности, это связано с тем, что задачей предстоящего саммита должно стать обсуждение мер противодействия «российской агрессии».