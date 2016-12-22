Болтон призвал не ждать конкретных результатов от встречи Путина и Трампа

Советник президента США по нацбезопасности при этом подчеркнул, что любые принятые на этой встрече решения будут проработаны

Джон Болтон (Фото: Leah Millis / Reuters)

США не ждут конкретных и значительных результатов от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил на пресс-конференции в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с российским президентом, передает корреспондент РБК.

«Мы обсуждали эти вопросы на различных встречах (о договорах РСМД и СНВ. — РБК), два президента будут обсуждать те темы, которые они посчитают необходимыми. Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов этой встречи, так как очень много времени прошло без саммита между лидерами. Какие бы решения они ни приняли, мы потом будем их прорабатывать и продвигаться вперед», — сообщил Болтон.

При этом он не исключил, что могут быть достигнуты конкретные договоренности. «Я не исключаю, что саммит двух лидеров может быть содержательным», — пояснил советник, отметив, что в планируемой встрече двух лидеров нет ничего необычного.

Болтон также заявил, что, по мнению Дональда Трампа, эта встреча с Владимиром Путиным будет полезной. «Трамп решил, что прямой контакт с Путиным нужен в интересах России, США и всего мира, несмотря на критику внутри страны»​, — пояснил советник. Джон Болтон также ожидает, что на готовящемся саммите будет обсуждаться вопрос возможного вмешательства России в выборы в Америке.

«Сейчас я советник президента Трампа и занимаюсь повесткой, которую он продвигает. Мы обсуждали вопрос вмешательства или невмешательства в выборы, и я думаю, что этот вопрос будет обсуждаться президентами», — сказал Болтон.

Еще одной возможной темой для обсуждения между Путиным и Трампом советник последнего назвал вопрос о возвращении России в G7, добавив, что во время его встречи в среду с российским лидером «этот вопрос не обсуждался».

Советник американского президента также отрицает незаконность конфискации дипломатической собственности России в США. Вопрос о возвращении этой собственности он назвал заданным некорректно, так как эти объекты «не были конфискованы незаконно», подчеркнул Болтон.

С начала сентября 2017 года по решению американских властей закрыты генеральное консульство России в Сан-Франциско и здания торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. В марте 2018 года США объявили о решении закрыть генконсульство России в Сиэтле и выслать 60 российских дипломатов. Это Вашингтон назвал ответом на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Встреча Владимира Путина и Джона Болтона состоялась в среду, 27 июня. После их разговора помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что страны согласовали время и место проведения встречи Путина и Трампа, однако эта информация будет обнародовала только в четверг, 28 июня.​