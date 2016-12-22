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Politico сообщило о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки
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Politico сообщило о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки
Политика, 20:58
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Politico сообщило о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Хельсинки. Об этом сообщил изданию Politico источник, знакомый с деталями подготовки саммита
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Jorge Silva / Reuters)

По данным собеседника Politico, окончательного решения о том, где и когда пройдет встреча президентов России и США, пока не принято. «Но все идет к тому, что саммит состоится в столице Финляндии», — сообщил он. В Белом доме информацию о выборе Хельсинки комментировать отказались.

О том, что столица Финляндии рассматривается в качестве возможного места встречи Путина и Трампа, также сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В прошлом году президент Финляндии Саули Ниинисто в ходе встречи глав Арктического региона заявлял, что столица его страны готова принять возможную встречу Путина и Трампа. При этом он напомнил, что именно в Хельсинки в 1990 году состоялась первая встреча Михаила Горбачева и Джорджа Буша.

Ранее австрийские СМИ сообщали о том, что встреча Трампа и Путина может состояться 15 июля в Вене. По данным издания Kronen Zeitung, в город уже в конце июня стали прибывать представители российской и американской спецслужб, а также дипломаты, работающие над уточнение деталей предстоящей встречи. Politico указывает, что в Белом доме также обсуждали Вену, однако в итоге мнения склонились в пользу финской столицы.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на это сообщил, что Москва сообщит о деталях будущей встречи по мере ее готовности. Президент США Дональд Трамп 21 июня подтвердил, что встреча с российским президентом может быть проведена в июле. Ожидается, что переговоры двух лидеров состоятся во время европейского турне Трампа, в ходе которого он посетит саммит стран НАТО в Брюсселе 11–12 июля и нанесет официальный визит в Великобританию (13 июля).

Ожидается, что ближайшие дни в Москву должен прибыть советник по национальной безопасности США Джон Болтон. Он также намерен обсудить детали будущего саммита.

Переговоры о встрече глав России и США начались с мартовского телефонного разговора Путина и Трампа, в ходе которого американский президент пригласил российского лидера в Белый дом. Однако обе стороны неоднократно заявляли, что договоренности о дате и месте пока не достигнуты.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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