Путин передал привет Трампу

Президент России Владимир Путин попросил советника американского президента Джона Болтона передать привет Дональду Трампу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».​

«Наш президент подчеркнул, что он придает предстоящей встрече очень большое значение и будет к ней готовиться, передал привет Трампу», — рассказал Ушаков.

Он добавил, что предстоящая встреча президентов России и США имеет огромное значение как для отношений двух стран, так и для международной обстановки. Ушаков рассказал, что во время встречи Болтон не передавал Путину никаких письменных посланий от Трампа.

Ранее 27 июня во время визита советника президента США в Кремль были согласованы дата и место встречи Путина и Трампа. Эта информация будет озвучена 28 июня.

Предполагается, что президенты России и США проведут беседу в формате тет-а-тет и в расширенном формате, а также дадут пресс-конференцию. При этом встреча пройдет в «третьей стране», и на ней ожидается принятие декларации.

Издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что встреча может пройти в Хельсинки, по данным Kronen Zeitung лидеры двух стран встретятся в Вене.

