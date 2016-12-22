Путин передал привет Трампу

Президент России Владимир Путин попросил советника американского президента Джона Болтона передать привет Дональду Трампу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».
«Наш президент подчеркнул, что он придает предстоящей встрече очень большое значение и будет к ней готовиться, передал привет Трампу», — рассказал Ушаков.
Он добавил, что предстоящая встреча президентов России и США имеет огромное значение как для отношений двух стран, так и для международной обстановки. Ушаков рассказал, что во время встречи Болтон не передавал Путину никаких письменных посланий от Трампа.
Ранее 27 июня во время визита советника президента США в Кремль были согласованы дата и место встречи Путина и Трампа. Эта информация будет озвучена 28 июня.
Предполагается, что президенты России и США проведут беседу в формате тет-а-тет и в расширенном формате, а также дадут пресс-конференцию. При этом встреча пройдет в «третьей стране», и на ней ожидается принятие декларации.
Издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что встреча может пройти в Хельсинки, по данным Kronen Zeitung лидеры двух стран встретятся в Вене.