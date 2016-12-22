«Главное событие лета»: что будут лично обсуждать Трамп и Путин

Россия и США договорились о первом «полноформатном» саммите Владимира Путина и Дональда Трампа и согласовали его повестку. Стороны и эксперты призывают не ждать прорывов от встречи, подчеркивая важность самого факта ее проведения

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Встреча в комфортном месте

Москва и Вашингтон согласовали обстоятельства новой, третьей по счету, встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в среду сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков после прошедших в Кремле переговоров российского лидера и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Саммит пройдет в комфортном для обоих лидеров месте, это будет «третья страна», сказал Ушаков. Дата и площадка будут по согласованию с американской стороной официально объявлены в четверг, уточнил он.

О необходимости провести очередную личную встречу Путин и Трамп договорились еще 20 марта, когда американский президент звонил поздравить российского коллегу с переизбранием на президентский пост. Позже Ушаков рассказывал, что Трамп предлагал встретиться в вашингтонском Белом доме. Однако затем европейские и американские СМИ назвали две европейские возможные площадки саммита — Вену и Хельсинки. О том, что в австрийской столице начались подготовительные мероприятия и прибыли дипломаты, сообщала австрийская газета Kronen Zeitung. Австрия в нынешнем году не раз выражала готовность стать посредником в отношениях между Россией и Западом. Предоставить площадку для встречи готова и Финляндия, о чем 26 июня сообщила канцелярия президента Саули Ниинистё. Ниинистё и в прошлом году говорил о готовности его страны, как в советские годы, стать местом встречи лидеров двух стран.

Предстоящий саммит, как следует со слов Ушакова, станет первым полноформатным. Путин и Трамп встречались и раньше, однако их первые переговоры прошли в июле прошлого года, на саммите «Двадцатки» в Гамбурге. Президенты выделили для встречи два часа между мероприятиями саммита и не давали пресс-конференцию по ее итогам. Во второй раз Трамп и Путин виделись в конце прошлого года во вьетнамском Дананге на саммите АТЭС — там они несколько раз коротко общались. В этот раз встреча ориентировочно начнется в середине дня, лидеры проведут за беседой несколько часов, сначала тет-а-тет, потом в формате рабочего завтрака, после чего дадут пресс-конференцию, рассказал помощник российского президента. «Я думаю, что это будет главное международное событие этого лета», — заключил он.

Переговоры по всем пунктам

Подготовка к встрече велась по закрытым каналам, рассказал Ушаков. На прошлой неделе стало известно, что готовить встречу в Москву едет Джон Болтон, назначенный весной на пост советника по нацбезопасности. В Москве Болтон успел встретиться с российскими экспертами по международной политике, провести переговоры в российском Совете безопасности, потом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в особняке МИДа, после чего прибыл в Кремль.

Последний раз Владимир Путин общался в Кремле с советником президента США по нацбезопасности в апреле 2013 года — тогда он принимал Тома Донилона, работавшего в администрации Барака Обамы. Тот передал Путину послание от президента США о необходимости улучшения отношений. Болтон никаких письменных посланий не привез и в Вашингтон не увезет, рассказал Ушаков. Однако стороны наметили темы предстоящего саммита. «Четыре крупные темы у нас — это стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, которая включает все известные конфликтные ситуации, и общее управление двусторонних отношений. Все эти темы принципиально важны и для нас, и для американцев», — сообщил Ушаков. Региональная проблематика касается Сирии и Украины, уточнил он.

Джон Болтон (Фото: Chris Kleponis / Zuma / ТАСС)

По всем названным темам у Москвы и Вашингтона значительные разногласия. Стороны обмениваются взаимными упреками в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), не начали консультации о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), по Сирии и Украине критикуют позиции друг друга.

Болтон на пресс-конференции в четверг вечером сказал, что лидеры могут обсуждать самые различные вопросы, их накопилось много. При этом в Вашингтоне не считают обязательным достижения каких-либо договоренностей по итогам саммита, заметил Болтон. Ушаков допускал, что по итогам будет принята декларация.

Встреча против критиков

Президент Трамп никогда не исключал возможности улучшения отношений с Россией. После первой их встречи в Гамбурге обе стороны выражали удовлетворение тем, как она прошла, — президентам удалось договориться о создании зоны деэскалации на юге Сирии. Однако после американские СМИ критиковали Трампа за то, что тот якобы принял российскую точку зрения на предположительно имевшее место вмешательство Москвы в выборы (Россия отрицает, что вмешательство могло быть).

Новый саммит организуется по инициативе Вашингтона, сказал РБК гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Предпосылок несколько, указал эксперт. Во-первых, по мнению американской администрации, саммит может стать развитием дипломатического успеха после встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре. Американский президент хочет «показать отличия своего дипломатического стиля от предшественников, а также умение решать сложные вопросы», говорит Кортунов. Во-вторых, крупный внешнеполитический успех может усилить позиции республиканцев на ноябрьских выборах в конгресс США. По итогам саммита с Путиным Трамп хочет получить возможность «заверить своих сторонников и оппонентов в том, что Россия в эти выборы вмешиваться не собирается». Наконец, основанием для встречи являются срочные вопросы, которые накопились за последние полтора года. Речь идет, например, о договоре об РСМД, от которого в американском конгрессе думают отказаться; кроме того, подходит срок продления договора СНВ.

Встреча готовится в спешке, поэтому большого количества конкретных соглашений ожидать не стоит, но даже подписание двусторонней декларации о необходимости сотрудничества, о понимании проблем ядерной стабильности уже будет успехом, замечает Кортунов.

Болтон на пресс-конференции заметил, что нет ничего необычного в проведении встречи Путина и Трампа: оба президента активно встречаются с другими иностранными лидерами. Он был согласен с тем, что встреча может быть негативно оценена критиками Трампа, которые могут увидеть в ней даже подтверждение связи между двумя президентами. «Критики встречи говорят, что это будет доказательством того, что есть связь между ними. Но это нонсенс. Президент понимает, что критика может иметь место, но эта встреча важна», — объяснил подход американской администрации Болтон.

Ничто не разделяет Трампа и членов его администрации так сильно, как российский вопрос, отмечал в комментарии для Axios эксперт американского Совета по международным делам Стивен Сестанович. В частности, Болтон активно критиковал встречу Трампа с Путиным в Гамбурге. Но сингапурский саммит Трампа с лидером КНДР показал, как можно работать в условии таких противоречий: надо дать возможность президенту провести встречу, которую можно назвать прорывом, а все рабочие вопросы продолжить обсуждать на более низком, рабочем уровне, пишет Сестанович.