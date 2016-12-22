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Россия и США определили дату и место встречи Путина и Трампа
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Россия и США определили дату и место встречи Путина и Трампа
Политика, 17:26
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Россия и США определили дату и место встречи Путина и Трампа
Во время визита в Кремль советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона были согласованы дата и место встречи президентов России и США. Саммит пройдет «в третьей стране» — в какой именно, объявят завтра
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

Россия и США согласовали время и место проведения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако объявят эту информацию только 28 июня. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров российского президента с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Кремле, передает корреспондент РБК.

Объявление даты в четверг является результатом договоренности с американской стороной, уточнил он. По словам Ушакова, выбраны комфортные для обеих сторон время и место проведения саммита.

Предполагается, что на саммите Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет и в расширенном формате, а также дадут пресс-конференцию, рассказал Ушаков.

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На встрече в Кремле Путин и Болтон обсуждали состояние двусторонних отношений, региональную проблематику с акцентом на Сирию, внутриукраинский кризис, Северную Корею и ситуацию в связи с выходом США из так называемой ядерной сделки с Ираном, рассказал Ушаков.

Тема санкций не затрагивалась, уточнил помощник российского лидера. Украина затрагивалась, с российской стороны была подчеркнута необходимость выполнения минских договоренностей, сообщил он. Тема возможного вмешательства России в американские выборы также обсуждалась коротко. Российская сторона заверила, что не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутриполитические процессы в США, сказал Ушаков.

По его словам, на саммите планируется принятие декларации, а сама встреча пройдет «в третьей стране».

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники сообщало о возможности проведения встречи в Австрии. Дональд Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО (11–12 июля) и для совершения визита в Великобританию, который запланирован на 13–14 июля. После этого, 15 июля, Трамп может встретиться с Путиным, полагали собеседники издания.

Другое возможное место встречи называл американский портал Politico. По данным издания, Белый дом изучал Хельсинки в качестве возможного места встречи.

Встреча президента России с Джоном Болтоном состоялась в Кремле 27 июня. По словам Путина, этот визит вселяет надежду на улучшение отношений между Россией и США.

В свою очередь, Болтон также выразил надежду на то, что встреча двух президентов пойдет на пользу обеим странам. ​«И раньше, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры и советники встречались, что было на благо отношениям. Президент Трамп привержен этим целям», — сказал Болтон.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп
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