Путин пообещал достойные условия труда гражданам Узбекистана

Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Россия будет делать все, чтобы обеспечить достойные условия труда гражданам Узбекистана, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

«Российские власти делают и будут делать все необходимое для того, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты. Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в России живут более 1 млн граждан Узбекистана, большинство из которых работают в строительной, жилищно-коммунальной и транспортно-логистической сферах. Путин заявил, что Москва «ценит тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики». «И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны», — добавил глава государства.

Путин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан 26 мая. Эта зарубежная поездка стала третьей после его инаугурации. Ранее президент России посетил Китай и Белоруссию, где провел переговоры с лидерами этих государств — Си Цзиньпином

Глава государства посетил парк «Новый Узбекистан» в Ташкенте, возложил цветы к монументу Независимости, сегодня запланированы переговоры в узком и расширенном составах делегаций в резиденции «Куксарой».

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