Путин прибыл с визитом в Узбекистан
Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, сообщила пресс-служба Кремля.
В аэропорту Ташкента Путина встретил президент страны Шавкат Мирзиёев. Визит российского лидера в Узбекистане продлится два дня.
Стороны, в частности, обсудят вопросы строительства в республике станции с малыми ядерными реакторами. Главы государств затронут тему сооружения в Узбекистане атомной электростанции российского дизайна.
Также стороны обсудят перспективы развития российско-узбекистанских отношений и обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.
Узбекистан стал третьей страной, которую посетил Путин после начала пятого президентского срока. 16 мая российский президент прилетел в Китай. Путин и Си Цзиньпин обсудили экономические и дипломатические отношения Пекина и Москвы, а также конфликт на Украине.
24 мая Путин прибыл в Белоруссию. По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский президент заявил о продолжении укрепления сотрудничества Москвы и Минска в сфере обороны. Лукашенко также сообщил, что в ходе встречи Путин принял решение о ценах на нефть и газ для Белоруссии.
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