Путин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан

Путин прибыл с визитом в Узбекистан

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, сообщила пресс-служба Кремля.

В аэропорту Ташкента Путина встретил президент страны Шавкат Мирзиёев. Визит российского лидера в Узбекистане продлится два дня.

Стороны, в частности, обсудят вопросы строительства в республике станции с малыми ядерными реакторами. Главы государств затронут тему сооружения в Узбекистане атомной электростанции российского дизайна.

Также стороны обсудят перспективы развития российско-узбекистанских отношений и обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Узбекистан стал третьей страной, которую посетил Путин после начала пятого президентского срока. 16 мая российский президент прилетел в Китай. Путин и Си Цзиньпин обсудили экономические и дипломатические отношения Пекина и Москвы, а также конфликт на Украине.

24 мая Путин прибыл в Белоруссию. По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский президент заявил о продолжении укрепления сотрудничества Москвы и Минска в сфере обороны. Лукашенко также сообщил, что в ходе встречи Путин принял решение о ценах на нефть и газ для Белоруссии.