Путин словом «солидные» оценил российские инвестиции в Узбекистан

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Объем прямых российских инвестиций в экономику Узбекистана достиг около $10 млрд, сообщил президент Владимир Путин в начале переговоров в расширенном составе с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

«Россия — один из ведущих торговых партнеров Узбекистана. <...> Двусторонний товарооборот растет хорошими темпами. <...> Прямые российские инвестиции в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Сейчас они достигли уже солидной цифры — почти 10 миллиардов долларов», — сказал он (цитата по пресс-службе Кремля).

Товарооборот Узбекистана и России по итогам 2023 года вырос на 5% и достиг $9,8 млрд, сообщил ранее заместитель премьер-министра республики Жамшид Ходжаев.

По словам Путина, объем инвестиций России в Узбекистан достиг «солидной цифры» — $10 млрд. Он выразил уверенность, что вложения пойдут на пользу развития экономики Узбекистана.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, портфель совместных инвестиционных проектов стран составил $45 млрд. Главы государств выступили за продолжение развития сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, инноваций, миграции и других, добавили там.

Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом накануне. 27 мая он встретился с Мирзиёевым в его загородной резиденции «Куксарой» в Ташкенте. Там стороны провели переговоры сначала в узком составе, а позже — в расширенном.