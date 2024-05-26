Путин возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте
Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили парк «Новый Узбекистан» в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин в парке возложил венок к монументу Независимости, кроме того, политики осмотрели барельеф об истории Узбекистана. После Путин и Мирзиёев отправились на неформальное общение.
Парк «Новый Узбекистан» площадью 104 гектара возвели в 2021 году по случаю празднования 30-летия независимости республики.
Путин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан 26 мая. Это третья страна, которую посетил президент после переизбрания. В ходе поездки Путин и Мирзиёев обсудят вопросы строительства в республике станции с малыми ядерными реакторами и перспективы развития российско-узбекистанских отношений. Кроме того, главы государств затронут тему сооружения в Узбекистане атомной электростанции российского дизайна.
В мае Путин провел личные встречи с белорусским президентом Белоруссии Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпинем.
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