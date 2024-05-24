Путин пообещал укрепить сотрудничество с Белоруссией в обороне
Минск и Москва будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Это все актуально. Имею в виду то направление, которое было избрано в Западном сообществе в отношении и Белоруссии, и России, враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, подобные попытки не увенчались успехом. Путин также выразил уверенность, что у западных стран «ничего не получится» в будущем. «Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие по этим важнейшим направлениям», — заявил президент России.
Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом поздним вечером 23 мая. Сегодня проходят его переговоры с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске.
Перед вылетом президент России встречался с правительством и обсуждал сотрудничество с Белоруссией. В частности, по его словам, он планировал провести переговоры по вопросам безопасности и второй фазе ядерных учений с участием белорусских военнослужащих. Путин и Лукашенко также намерены обсудить военную операцию на Украине и «поведения стран Прибалтики и Польши» у границы Белоруссии.
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