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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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После теракта в «Крокусе» из Москвы выдворили более 400 мигрантов

Суды Москвы после теракта выдворили из страны более 400 мигрантов
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За неделю после теракта в «Крокус Сити Холле» суды Москвы принудительно выдворили из России 403 иностранцев, подсчитали «Ведомости».

Всего за этот период поступило 1,5 тыс. дел о нарушении миграционного законодательства. По большей части — 1379 материалам — уже вынесли решения.

Помимо принудительного и самостоятельного выдворения, мигрантам назначали штрафы: чаще от 5 тыс. до 7 тыс. руб.; размер максимального достиг 40 тыс. руб. — иностранца не депортировали, поскольку он был единственным кормильцем в семье с малолетним ребенком.

Издание отмечает, что решения выносили преимущественно в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана, под выдворение попадали в основном мужчины. На момент окончания подсчета в картотеке опубликовали не все постановления судов, пояснило издание.

Суды Петербурга за неделю решили выдворить из России более 400 мигрантов
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Ранее пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что за тот же период из города решили депортировать 418 иностранцев, еще 48 человек обязали выплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

В России подозреваемыми по делу проходят 12 человек, четверо непосредственных участников нападения задержаны и арестованы. Все они граждане Таджикистана. Еще девять человек задержали в самой республике.

Теги
мигранты суды Москва выдворение
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