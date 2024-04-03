Суды Москвы после теракта выдворили из страны более 400 мигрантов

После теракта в «Крокусе» из Москвы выдворили более 400 мигрантов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За неделю после теракта в «Крокус Сити Холле» суды Москвы принудительно выдворили из России 403 иностранцев, подсчитали «Ведомости».

Всего за этот период поступило 1,5 тыс. дел о нарушении миграционного законодательства. По большей части — 1379 материалам — уже вынесли решения.

Помимо принудительного и самостоятельного выдворения, мигрантам назначали штрафы: чаще от 5 тыс. до 7 тыс. руб.; размер максимального достиг 40 тыс. руб. — иностранца не депортировали, поскольку он был единственным кормильцем в семье с малолетним ребенком.

Издание отмечает, что решения выносили преимущественно в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана, под выдворение попадали в основном мужчины. На момент окончания подсчета в картотеке опубликовали не все постановления судов, пояснило издание.

Ранее пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что за тот же период из города решили депортировать 418 иностранцев, еще 48 человек обязали выплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

В России подозреваемыми по делу проходят 12 человек, четверо непосредственных участников нападения задержаны и арестованы. Все они граждане Таджикистана. Еще девять человек задержали в самой республике.