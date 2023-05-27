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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо нашел объяснение не начавшемуся контрнаступлению Украины

Сальдо о контрнаступлении Украины: пик военных возможностей противника преодолен
В боевых действиях прошел перелом, а «враг просто боится», считает глава региона

Украина не может начать анонсированное контрнаступление, поскольку ВСУ преодолели пик своих возможностей, а в боевых действиях произошел «перелом», написал в своем телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолен — в войне произошел перелом и враг просто боится», — считает он.

Заявления Киева о планах контрнаступления Сальдо назвал «информационной войной», в рамках которой украинская сторона «использует очень большое количество дезинформации».

Украина заявляет о подготовке контрнаступления в течение нескольких месяцев. В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что начать его не позволяет нехватка боеприпасов и оружия. В мае глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что у Киева есть необходимый минимум вооружений для начала контрнаступления.

В последние дни украинские власти делают противоречивые заявления о начале наступления. Так, 27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допускал начало контрнаступления «завтра, послезавтра или через неделю». Точную дату называть нельзя, заявлял он. При этом 25 мая советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что контраступление идет уже несколько дней и ведутся «отдельные операции». 27 мая он уточнял, что для увеличения интенсивности наступления понадобится довольно продолжительное время.

Россия отслеживает информацию и заявления о контранаступлении Украины и учитывает их при планировании военной операции, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Херсонская область Владимир Сальдо контрнаступление

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